EUFORI: Matty Cash sendte Aston Villa i føringen på Etihad. Dermed lever gullkampen.

Manchester City med ellevill snuoperasjon: − Fra desperasjon til pur eufori

(Manchester City - Aston Villa 3–2, Liverpool - Wolves 3–1) Manchester City lå under 0–2, men så snudde de med tre scoringer på fem minutter og 36 sekunder og vant Premier League.

Etter ni måneder har Manchester City alt i egne hender når de tar imot Aston Villa på Etihad i sesongens siste kamp. Vinner Pep Guardiolas menn, tar de seriegullet.

Liverpool får på sin side besøk av Wolverhampton. Ettersom de har betydelig dårligere målforskjell enn Manchester City, er det kun seier som gjelder. Samtidig er de avhengig av at Aston Villa klarer minimum uavgjort borte mot Manchester City.

I den andre omgangen sendte tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho Aston Villa opp i en 2–0-ledelse, men før Liverpool klarte å ta ledelsen mot Wolverhampton, reduserte Manchester City med Ilkay Gündogan et kvarter før slutt. Tre minutter senere utlignet Rodri for Manchester City.

– Det er i ferd med å snu på rekordtid, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter Rodris scoring.

To og et halvt minutt senere var snuoperasjonen komplett da Gündogan skled inn 3–2.

– Det har snudd fra håpløshet og desperasjon til pur eufori, sa Mørtvedt.

De tre målene kom mellom 75.10 til 80.46 i kampen.

Like etter kom scoringen Liverpool så lenge hadde jaktet, da Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen etter et hjørnespark, før Andy Robertson økte til 3–1 like etter. Dermed kan en Aston Villa-scoring igjen snu opp ned på gullkampen.

Tabellen i skrivende stund:

1. Manchester City - 93 poeng, +73 i målforskjell

2. Liverpool - 92 poeng, +68 i målforskjell

Liverpool fikk en marerittstart. Wolves tok ledelsen på Anfield etter scoring av Pedro Neto før tre minutter var spilt.

Så vartet Thiago opp med en lekker hælflikk gjennom til Sadio Mané, som utlignet med en sikker avslutning forbi José Sá.

Litt senere ble det enda bedre for Liverpool, da Matty Cash stanget Aston Villa i føringen på Etihad!

Til pause var det 1–1 mellom Liverpool og Wolverhampton, mens Aston Villa leder 1–0 mot Manchester City. Den andre omgangen er nå i gang i begge kamper. Manchester City har startet med et stormløp mot Aston Villas mål, men har foreløpig ikke klart å få ballen i mål.

Sadio Mané fikk ballen i mål for Liverpool fem minutter ut i den andre omgangen, men jubelen til hjemmelaget ble kortvarig etter at offsideflagget kom opp.

I Manchester kom scoringene tettere. Coutinho sendte Villa opp i en 2–0-ledelse, før to mål på tre minutter fra Gündogan og Rodri gjorde at også Manchester City var én scoring unna seieren som ville sikre gullet.

Og den var det Gündogan som skled inn med ti minutter igjen av kampen.

OFFSIDE: Sadio Mané trodde han hadde sendt Liverpool i ledelsen, men flagget kom korrekt opp for offside.

En dårlig nyhet for Liverpool er at Aston Villas førstekeeper Emiliano Martínez er ute til kampen på Etihad. Han erstattes imidlertid av den svenske landslagskeeperen Robin Olsen.

Hos Liverpool ble stjernene Virgil van Dijk og Mohamed Salah plassert på benken fra start.

Manchester City (4–3–3): Ederson – Stones, Fernandinho, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Bernardo – Mahrez, Jesus, Foden

Aston Villa (4–3–3): Olsen – Cash, Chambers, Mings, Digne – McGinn, Douglas Luiz, Ramsey – Buendía, Watkins, Coutinho Liverpool (4–3–3): Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Matip, Robertson – Thiago, Henderson, Keïta – Jota, Mané, Diaz

Wolves (5–3–2): Sá – Jonny, Boly, Coady, Toti, Aït-Nouri – Dendoncker, Néves, Moutinho – Jiménez, Neto

Søndagens situasjon minner mye om 2018/19-sesongen, da Manchester City også ledet med ett poeng på Liverpool før siste serierunde.

Liverpool slo Wolverhampton 2–0 hjemme, men City gjorde jobben og vant 4–1 borte mot Brighton – og tok ligagullet.

Også i 2013/14 ble det avgjort mellom disse lagene på siste dag. Manchester City slo West Ham oppskriftsmessig 2–0 og sikret ligagullet to poeng foran Liverpool, som vant 2–1 hjemme mot Newcastle.

Vinner Manchester City gullet så har de vunnet fire av de fem siste. Det vil utgjøre halvparten av klubbens åtte ligagull gjennom historien.

DUELLEN: Liverpool-manager Jürgen Klopp og Manchester City-manager Pep Guardiola.

Liverpool er det eneste laget som har klart å stoppe Manchester City siden Chelsea vant i 2017. Merseyside-klubben tok sitt første ligagull på 30 år da de vant i 2019/20.

Skulle Klopps menn klare å snyte City for gullet, vil jakten på «kvadrupelen» leve videre. Liverpool har allerede vunnet både ligacupen og FA-cupen, og møter i tillegg Real Madrid i Champions League-finalen på lørdag.