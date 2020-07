TRENER: Åge Hareide, her som dansk landslagssjef under kampen mot Luxembourg i oktober i fjor. Foto: Henning Bagger / Ritzau

Hareide: – Dumt at det ser ut som vi står på hver vår side

TRONDHEIM/OSLO (VG) Det ble omtalt som «full forvirring» etter tilsynelatende motstridende meldinger fra Åge Hareide og Rosenborg. Nå ønsker 66-åringen å oppklare det han omtaler som «misforståelser».

– Det er ting som blir uklart. Det sier seg selv at når vi avtaler å ha et møte, er man interessert i å komme til enighet. Ellers hadde det ikke vært vits å ha et møte. Det var intensjonen, og det var derfor Rosenborg ventet, sier Hareide til VG dagen derpå.

For tirsdag ble det forvirring:

– Vi skulle treffes, men jeg måtte kansellere fordi jeg ikke er bra nok i kneet. Dette er faktiske forhold som det er mulig å sjekke med Mikael Dorsin, sier Hareide.

MØTTES: Åge Hareide i snakk med Eirik Horneland og Mikael Dorsin da Molde tok imot Rosenborg 20. juni. Fem dager senere var Horneland ferdig som RBK-trener etter tapet mot Bodø/Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Onsdag var det sportssjef Mikael Dorsin som ledet Rosenborgs trening sammen med Trond Henriksen, som har fått hovedansvaret ut sesongen.

VG møter Rosenborgs sportssjef i pressesonen etter treningen. Han sier at RBK «kommer til å ta den tiden de trenger for å finne en ny trener». For å skaffe seg ro har de bestemt seg for at Henriksen «i utgangspunktet» leder laget ut sesongen, men utelukker heller ikke at noe kan skje raskt.

– Dialogen med Hareide, hvordan har den vært?

– Etter Glimt-kampen kom vi frem til at han ville at vi skulle starte 1. august. Vi har hatt en dialog hvor vi ikke har hatt noen kontraktsforhandlinger, så det skulle på plass. Også måtte hans helse fungere. Vi ble enige om at vi skulle ha et møte i dag, men så ringte han i går og sa at det ikke ville fungere akkurat nå. Da må vi bare akseptere det, sier Dorsin.

Hareide, som nylig var landslagssjef i Danmark, understreker at det ikke er dårlig stemning mellom ham og Rosenborg.

– De ble nok litt preget av det kom ut offentlig som at jeg har takket nei til dem. Intensjonen var der fra begge parter. Vi har en god relasjon og en fin dialog. Det er dumt at det ser ut som vi står på hver vår side, sier Hareide nå.

– Det er skuffende for begge at det har blitt sånn, men det er ikke noe ondt blod mellom oss. Det har vært en god dialog hele veien, sier Mikael Dorsin da VG møter ham på Lerkendal onsdag.

– Hva tenker du om at han mener det er dumt at det ser ut som dere står på hver deres side? Er dere splittet?

– Vi står ikke splittet. Han sier jo at vi ikke hadde villet kommet til enighet uten at det var en muntlig avtale, da hadde vi ikke hatt det møtet.

I et intervju med VG onsdag sa Nils Arne Eggen at han håper at Åge Hareide kan være aktuell etter sesongen, noe sistnevnte ikke utelukker.

– Som sagt har vi hatt dialog og kommer helt sikkert til å ha dialog fremover, sier Hareide.

Det synspunktet støtter Rosenborgs sportsdirektør.

– Det har vel vært aktuelt frem til nå, så det kan det så klart være igjen. Vi får se hva som skjer, sier Dorsin.

