KRITIKK: Lars Arne Nilsen får kritikk fra flere kanter.

Tidligere Brann-trener om Nilsen: – Leverer han ikke nå, tror jeg ikke han overlever

Det blåser i Bergen. Tidligere Brann-trener Steinar Nilsen mener det begynner å bli kritisk for Lars Arne Nilsen (56), og Bergens-profiler ber om trenerens avgang.

Etter tøffe resultater de siste ukene har presset økt ytterligere rundt Brann-trener Lars Arne Nilsen. Onsdag ble det 3–1-tap mot Strømsgodset, som forlenget en rekke på fire kamper uten seier.

Brann ligger nå på en respektabel åttendeplass, men det er prestasjonene som bekymrer. Tidligere Brann-trener Steinar Nilsen mener problemene ligger tilbake i tid.

– Det er arven fra i fjor som kommer i reprise nå. Media og andre mente at det var på tide å bytte trener. Med de siste kampene så føler mange at de har fått rett i sine spådommer om det som kanskje burde vært gjort i forrige sesong, sier tidligere Brann-trener Steinar Nilsen.

For problemene oppstod nemlig allerede i fjor. På de siste ni kampene vant Brann kun en gang. Årets sesong har foreløpig gitt 15 poeng. Dermed snitter de kun 1,15 poeng per kamp på de siste tjue oppgjørene. Hvis de hadde holdt det snittet gjennom en hel sesong, ville det normalt plassert Brann i nedrykksstriden.

På spørsmål fra VG ville ikke Branns styreleder kommentere om Lars Arne Nilsens stilling var i fare onsdag kveld.

– Det har jeg ikke lyst å kommentere. Han er ansatt i Brann og det forholder vi oss til, sa styreleder Eivind Lunde – og la samtidig til «vi synes det haster allerede» å spille bedre fotball og vinner kamper.

Både Bergens Tidende og Bergensavisen har meldt at evalueringen av fjorårets sesong avslørte at et flertall av spillerne ønsker Nilsen-exit. Likevel ga styret Nilsen fornyet tillit.

– Bør han fortsette i jobben nå?

– Det kommer an på resultatene. Etter de svake prestasjonene som har vært er han nødt til å slå tilbake med seier, så ledelsen ser at det er noe å bygge videre på. Hvis ikke han leverer nå, så tror jeg ikke han overlever neste uke, sier Steinar Nilsen.

– BRANN MÅ VINNE: Og de må vinne pent, mener Steinar Nilsen. Foto: Terje Mortensen

Nåværende trener Lars Arne Nilsen var en skuffet mann onsdag kveld.

– Jobben min er å vinne kamper, få det beste ut av spillerne og progresjon. Akkurat nå er vi inne i en litt vond periode, men jeg er ikke den som avsetter eller ansetter trenere i sportsklubben Brann. Jeg har en jobb å gjøre og det er den jeg prøver å fokusere på. Så får andre ta seg av det andre, sa Lars Arne Nilsen til VG etter Godset-kampen.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra sportssjef Rune Soltvedt i Brann torsdag formiddag.

Steinar Nilsen mener at Brann tidvis har spilt bra, og føler at Lars Arne Nilsen har stått godt i situasjonen.

– Jeg synes han har vært tydelig på hva som må til, og virket energifull. Men det er klart, du kjenner presset og du kjenner de mektige kreftene som er utad i media. Bergen er en fotball-stat, sier Steinar Nilsen.

Han fikk selv sparken i Bergen, og vet hvor tøff situasjonen er å stå i. Derfor mener han det kun er en løsning på problemet.

– Det er bare en ting som nytter, det er å vinne neste fotballkamp. Det er riktig medisin. Hvis det motsatte skjer, da spørs det om det blir for mye, når det har gått så langt og pågått over så lang tid. Da blir nok nok, og klubben tar initiativ til handling. Det har skjedd med mange av oss før i Bergen, slår han fast.

– I Bergen er det verst å bli nummer åtte

Rune Skarsfjord er mannen som tok over jobben etter at Steinar Nilsen fikk sparken. Han jobber nå som klubbutvikler i Norsk Toppfotball, og jobber fortsatt med Brann. Han forteller om det unike presset i Bergen.

– Det er altoppslukende, spesielt hvis du har familie og små barn, som jeg hadde. Du kommer ikke unna at det ligger der døgnet rundt, og det gjør det også for resten av familien. Det kommer et press fra siden. Fotballpresset er det uansett, og vi som er profesjonelle takler det, men det er en ekstra dimensjon i Bergen, det er så lidenskapelig at det blir ekstra trykk, sier Skarsfjord.

Brann ligger foreløpig på en åttendeplass i Eliteserien, etter fire seire, tre uavgjort og fire tap. Skarsfjord hadde nøyaktig samme plassering på tabellen da han selv måtte gå i 2013. Han mener at midten av tabellen er krise i Bergen.

– I Bergen er det verst å bli nummer åtte. Hvis du er tredje sist kan du redde plassen, og bli helt, og hvis du kjemper om medalje blir du helt. Vi var nummer åtte siste året mitt, det var ikke bra. Da er du ingenmannsland, og da blir bergensere irritert. Det er noen mekanismer der som er litt bak-fram, sier Skarsfjord.

MÅTTE GÅ: Rune Skarsfjord ga seg som Brann-trener i 2013. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Profilerte Brann-supportere tar nå til orde for at Lars Arne Nilsen må melde sin avgang. Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland er ikke imponert over prestasjonene den siste tiden.

– Det er trist å se. Vi er jo vant til at vi er supportere på godt og vondt, i oppgangstider og i nedgangstider. Men vi mener sterkt om laget vårt i Bergen uansett. Jeg har nok lengre enn andre ment at vi ikke har rett trener. Det er for defensivt. For lite fart og spenning og for lite offensivt spill. Vi liker at det er lokale unge stjerner som blir tatt vare på, og vi liker en annen type fotball, sier Drevland.

Flere er kritiske til Lars Arne Nilsens spillestil. Lokalpressen BA melder på torsdagens forside at «Datostemplingen på Lars Arne Nilsens fotball er gått ut», og Drevland mener folket i Bergen er lei.

– Hvis du spør folk blir de bare oppgitt og fortvilt. De bryr seg om laget sitt. Man vinner ikke alltid i fotball, og det gjør man ikke i livet heller. Men når det gjelder Brann og fotball så forventer vi en bedre type fotball, sier Drevland.

