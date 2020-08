Straffespark-bonanza og pinlig panenka-forsøk da Sandefjord avgjorde målfesten på overtid

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Sandefjord 3–4) Tre straffespark, seks mål, et rødt kort, en mislykket forsøk på «Panenka-straffe» og seiersmål på overtid var ingrediensene i en vill fotballkamp på Marienlyst.

Også Martin Ødegaard og far Hans Erik Ødegaard hadde tatt turen for å se drammenserne i et sommervær som var både Madrid og San Sebastián verdig.

Da trives også Sandefjords spanske playmaker Rufo, som rev seg fri og stanget gjestene i ledelsen i Drammen.

Strømsgodset slo imidlertid tilbake ved Johan Hove, men like før pause rev Sivert Gussiås seg fri foran en bandasjert Niklas Gunnarsson, og sørget for at Sandefjord gikk til pause med ledelse.

Etter pause snudde alt i løpet av tre minutter. Først viste Lars-Jørgen Salvesen muskler da han utnyttet alle centimeterne han hadde til gode på venstreback Anton Kralj til å stange inn et nytt utligningsmål.

MÅLFEST: Lars Jørgen Salvesen stanget inn 2–2 for Strømsgodset, i en kamp for dommer Kristoffer Hagenes dømte tre straffespark. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Spillet rakk så vidt å bli satt i gang igjen før dommeren pekte på straffemerket for første gang i kampen.

Ballen traff angivelig armen på Lars Markmanrud, og fra elleve meter hamret Mikkel Maigaard ballen så hardt i mål at det ikke hjalp at keeper Jacob Storevik gikk riktig vei.

Men ikke mange minuttene etterpå pekte dommerne på straffemerket igjen, denne gangen etter at Sivert Gussiås ble revet ned av Niklas Gunnarsson i jakten på en retur.

Samme mann ventet lekkert ut Godset-keeper Viljar Myhra, og satte inn 3–3 for Sandefjord.

HET: Rufo scoret det første målet for Sandefjord, og var generelt gjestenes beste spiller. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

2Mikkel Maigaard fikk imidlertid en ny mulighet fra ellevemeteren da Moses Mawa stormet fra innbytter Lars Grorud og gikk i bakken i møte med en utrusende Jacob Storevik.

Mens den første straffen var hard og kontant, var den andre det motsatte.

Istedenfor å sette ballen like sikkert i mål som på den første straffen, forsøkte Mikkel Maigaard en «Panenka».

Den leste Jacob Storevik som om han hadde plussabonnement på Drammens Tidende. Sandefjord-keeperen stod midt i målet og tok imot den løse ballen fra Maigaard.

– Det er klart jeg blir skuffet og irritert, sier Henrik Pedersen, som varsler at han kommer til å prate med Maigaard etter straffebommen.

Dansken var nære å slippe med skrekken da Moses Mawa igjen kom stormende alene med keeper, men Jacob Storevik reddet.

På returen kunne Salvesen satt ballen i det tomme buret, men sørlendingen klarte utrolig nok å sette ballen over tverrliggeren.

Det straffet seg på overtid. Sandefjord måtte avslutte kampen med ti mann da Martin Kreuzriegler ble utvist for sitt andre gule kort, men Kristoffer Normann Hansen avgjorde kampen for Sandefjord.

93:30 viste klokken da innbytteren mottok ballen i feltet, vred seg rundt og satte ballen i mål. En ellevill fotballkamp endte med tre poeng til Sandefjord!

