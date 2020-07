LENGE SIDEN SIST: Her er Ibrahima Wadji avbildet under eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Haugesund i august 2018. Siden den gang har Wadji sonet en 14 måneder lang dopingdom og Lillestrøm rykket ned. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nå er Wadji klar for spill igjen – kan løse Haugesunds problem

HAUGESUND (VG) Søndag gikk den 14 måneder lange dopingdommen til Ibrahima Wadji (25) ut. Det er ekstremt gode nyheter for Haugesund som nesten ikke scorer mål.

Nå nettopp

Etter ni serierunder har Haugesund bare funnet veien til nettmaskene ved seks anledninger – færrest av samtlige lag i Eliteserien. Halvparten av dem er enten straffe eller selvmål.

– Det er såvidt vi klarer å produsere sjanser for tiden. Det er ikke fullstendig krise, men det er ikke langt ifra. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å få dette til. Det er ræva, ræva, ræva. Null passion, null glede, null selvtillit, null samhold, null fellesskap. De ordene oppsummerer hele laget vårt for øyeblikket, sier en tydelig frustrert Kristoffer Velde til VG etter tapet for Viking lørdag.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Selv står han med ett mål denne sesongen. Det gjør han til én av bare tre målscorere for Haugesund. Niklas Sandberg har tre (to på straffe), og Alexander Ammitzbøll har også ett. Benjamin Källman har startet som spiss i åtte av ni kamper uten å score ett eneste.

Har ikke svarene

Hvordan Haugesund skal bli et lag som scorer flere mål, har ikke trener Jostein Grindhaug svaret på.

– Det er en stor jobb. Jeg har ikke formelen ennå, vi må bare på treningsfeltet å jobbe, sier Grindhaug til VG.

Det som er positivt er at suspensjonen til Ibrahima Wadji endelig er over. Det var etter eliteseriekampen hjemme mot Kristiansund 19. mai 2019 at Wadji testet positivt på en dopingkontroll i regi av Antidoping Norge.

Nå kan han endelig gjøre seg klar for kamp igjen, og vil være tilgjengelig når Rosenborg kommer på besøk søndag 26. juli.

– For hans egen del er det jo fantastisk. Nå har han vært ute i 14 måneder, så det er kjekt for gutten, sier Grindhaug.

– Kan neppe snu dette alene

At han kan bli en nøkkel for laget offensivt har han vist til de grader tidligere. På de 22 seriekampene han har fått i den hvite FKH-drakten har det blitt ti mål, med blant annet et hattrick mot Mjøndalen i hans nest siste kamp før dommen.

– Kan Wadji være med å løse det offensive?

– Jada, det kan han. Så får vi se på hvor lang tid han bruker på det, sier Grindhaug.

les også FKH-profil kritisk etter tap: – Vi er redde

Velde tror det skal mer til enn at Wadji kommer tilbake for at målene skal komme.

– Det nytter ikke at det er en eller to som gjør det. Hver og en må bidra med det de kan, sånn at vi klarer å snu dette her. Wadji er en bra spiller, men jeg tror neppe han kan snu dette alene, sier Velde.

– Men selvfølgelig, han kan bidra med ny energi til gruppa, og det tror jeg vi har godt av.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 22.07.20 kl. 08:10

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser