PÅ NORSKE SKJERMER: De fleste av Færøyenes landslagsspillere spiller i den hjemlige ligaen. Når ligaen braker i gang 9. mai kan man følge dem fra stua. Foto: INQUAM PHOTOS / X03608

TV 2 med storsatsing på færøysk fotball

Nå blir det fotball på TV igjen: TV 2 har nemlig sikret seg rettighetene til toppfotball fra Færøyene.

Det bekrefter kanalens sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen, overfor VG. TV 2 skal vise de 12 første rundene – og kanskje mer. Seriestart for den færøyske toppdivisjonen, Betri deildin, er 9. mai.

Kampene skal vises på TV 2 Sport 1 og på Sumo. Og kanalen sparer ikke på kruttet.

– Vi setter profilene våre på det. Vi skal ha tabelltips, analyser, profiler og hva det måtte være. Alt dette, pluss norske kommentatorer, blir en del av pakken. Med et skikkelig redaksjonelt løft kan dette bli ganske så underholdende og morsomt, forteller Jansen Hagen.

Den færøyske toppdivisjonen består av 10 lag:

B36 Torshavn, Strymur, AB Argir, HB Torshavn, IF Fuglafjordur, Klaksvik, NSI Runavik, Skala Itrotterfelag, Vikingur og TB Tvoroyri.

– Vi håper å bidra til at det fotballinteresserte publikumet kan få et færøysk favorittlag, humrer Jansen Hagen.

– Dette er et tilbud til dem som savner direktesendt sport. For dem som lengter mest etter det, og som tenker at dette kan være litt gøy å bruke tiden på. I ukene siden idretten stengte ned har det vært veldig mange tilbakeblikk, studiosendinger, avstemninger og kåringer. Mye prat. Dette er i hvert fall et tilbud om litt action. Litt mindre prat og litt mer action – det er jobben jeg håper Færøyene skal gjøre for oss.

SPORTSREDAKTØR: Vegard Jansen Hagen. Foto: TV2

Rettighetskamp

Action var det også i jakten på rettighetene. Jansen Hagen forteller nemlig at det, kanskje overraskende for noen, ble en kamp om å få sende bilder fra færøysk fotball.

– Litt absurd, og det ble et kappløp med minst en annen norsk aktør. Det forteller vel litt om hvor sulteforet både sport og publikum er på direktesendt sport. Det forteller også at mange kanaler ser etter muligheten.

Nyheten kommer etter at TV 2 torsdag sikret seg eksklusive rettigheter til Champions League fra 2021.

– At vi på en og samme uke kjøper Champions League OG færøysk liga er vel et godt bilde på at vi lever i en spesiell tid, sier Jansen Hagen.

Han sier at også TV 2, som har mye direktesendt sport i en normal sesong, også merker at det nå er en pause.

– Det er klart vi merker det, men vi er vant til at sport har pauser på en del uker og måneder, så vi ser på det som en pause nå, og skjønner at det på et tidspunkt vil komme et betydelig etterslep som skal tas igjen. Det kommer til å bli fantastisk og krevende, og det ser vi frem til.

Men akkurat nå er det færøysk fotball som står på menyen. Første serierunde ser slik ut:

HB Torshavn – Streymur

Klaksvik – B36 Torshavn

NSI Runavik – TB Tvoroyri

Skala Itrotterfelag – IF Fuglafjordur

AB Argir – Vikingur

– Det er ganske gøy. Det er fotball på et helt anstendig nivå, og noen stadionanlegg som er fascinerende, for å si det mildt, sier Jansen Hagen.

Publisert: 01.05.20 kl. 20:40 Oppdatert: 01.05.20 kl. 20:55

