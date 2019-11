Trippel skadesmell for City i seier over Chelsea

(Manchester City - Chelsea 2–1) Manchester City taklet presset etter Liverpools seier, og slo Chelsea i toppkampen, men det kostet dyrt.

I tur og orden måtte nøkkelspillerne Rodri, David Silva og Sergio Agüero halte skadet av banen.

Omfanget av skadene er foreløpig ukjent. I desember møter Pep Guardiola og hans menn både Manchester United og Arsenal. Det er fra før klart at midtstopper Aymeric Laporte går glipp av de kampene.

– De blir svekket når Agüero byttes med Jesus, når Rodri må, ut når Laporte er ute allerede. Dette blir en helt sentral del den neste måneden, sier Brede Hangeland i TV 2s studio.

Samtidig reiste laget seg etter tapet for Liverpool i forrige runde. Serielederne som hadde satt ytterligere press på Manchester City med å slå Crystal Palace tidligere på dagen, og økt luken til skremmende 12 poeng før Citys kveldskamp. Den ble redusert til ni poeng, samtidig som de tar seg forbi Chelsea på tabellen.

Fyrverkeri

Det ble en ellevill kamp på Etihad. Chelsea startet best, og skapte flere sjanser. Det var fortjent da N’Golo Kanté sendte gjestene i ledelsen.

Frank Lampards menn fortsatte også å presse et Manchester City-lag i tilnærmet sjokktilstand, men så ble de overmodige. Jorginho slo bort ballen, City kontret, og Kevin De Bruyne, via Kurt Zouma, sørget for 1–1.

Like etter viste Riyad Mahrez seg fra sin beste side, da han dro av to Chelsea-spillere og sendte Chelsea i ledelsen med en velplassert avslutning.

2. omgang fortsatte i samme stil. Manchester City var farligst, mens Chelsea hadde sporadiske tilløp, og var langt fra ufarlige.

På overtid trodde Raheem Sterling at han hadde fastsatt sluttresultatet til 3–1, men VAR har ikke vært Sterlings venn, og de fant en ekstremt minimal offside.

Det gjorde uansett ingen forskjell, City vant 2–1.

