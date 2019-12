LSK måtte ha politieskorte etter kvalikfiasko

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Start 4-3, 5-5 sammenlagt) De har spilt i den norske toppdivisjonen sammhengende siden 1975. Nå tar Lillestrøm turen ned – etter et spinnvilt kvalikdrama.

Oppdatert nå nettopp

– Det er mange som er frustrerte, skuffet og lei seg. Folk reagerer forskjellig, men vi var forberedt på at når det går dårlig, så kan alt skje. Det er vel det de tar forholdsregler for her, sier Frode Kippe til VG etter å ha rykket ned fra Eliteserien.

LSK-spillerne fikk beskjed om å bli i garderoben til ny beskjed ble gitt. Én time etter kampslutt kom politi med hjelmer inn i garderoben.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Morten Stokstad, kommunikasjonsansvarlig i Lillestrøm, opplyste til VG at politiet skulle følge spillerne over gressmatten og ut av stadion av hensyn til deres sikkerhet.

Cirka klokken 22.15 ble hele spillertroppen eskortert ut av politiet og passet på til de kom seg trygt vekk fra stadionområdet.

Etter å ha ledet 4–0 på Åråsen, kollapset de kanarigule fullstendig i det som fort er blant tidenes kvalikthrillere i norsk fotballhistorie.

Nordlie: – Tungt og trist

Tre scoringer av Martin Ramsland på bare syv minutter sørget før at det endte 5–5 sammenlagt og Start sikret Eliteserieplassen på bortemål.

Etter 16 290 strake dager som et lag på det øverste nivået i norsk fotball, skal Lillestrøm nå spille 2020-sesongen i OBOS-ligaen.

I sluttminuttene kokte det over for hjemmesupporterne og det ble kastet røykbomber inn på banen ved flere anledninger i overtidsminuttene.

– Alle trodde det var avgjort, unntatt vi i trenerteamet. Vi har sett hvor «shaky» man kan bli om man slipper inn mål, sier Nordlie til VG.

– Det er tungt og trist, sier han.

Nordlie sier at det hele føles ganske uvirkelig.

– Jeg har vært med på mye, men ikke noe så sykt, sier Lillestrøm-treneren.

Frode Kippe: – Helt jævlig

For Lillestrøms kaptein endte det på verst mulig vis. Kampen mot Start var 41-åringens aller siste.

– Litt uvirkelig. Jeg føler vi spiller en fantastisk opp til 4–0. Vi har full kontroll på kampen og Start skaper ikke noen ting, sier Lillestrøm-kaptein Frode Kippe til VG.

Han kom inn fra benken på stillingen 4–3 til Lillestrøm. Tom Nordlie sier til VG at de hadde tenkt til å sette inn kapteinen som et grep for å stoppe Damion Lowe da Start flyttet opp midtstopperen som spiss, men at Start scoret tre mål så raskt at de ikke rakk å gjøre det tidsnok.

– Jeg hadde håpet å komme inn og få en rolig avslutning, men så ble det noe helt annet. Jeg måtte inn og jage mål, så det var selvsagt ikke det jeg ønsket. Vi skaper ikke all verden da, heller. Det var helt jævlig i dag, jeg må bare si det, sier Kippe.

Drømmestart for LSK

Jahn Teigens «Optimist» runget ut fra høytalerne på Åråsen før kampstart og det tok ikke mange minuttene før Lillestrøm viste at det var grunn til positivitet før den avgjørende kvalifiseringskampen.

Thomas Lehne Olsen fant Simen Kind Mikalsen ute til venstre.

Backen la ballen til rette utenfor sekstenmeter, avsluttet kontant nede i motsatt hjørne bak Jonas Deumeland og satte fyr på omtrent hele Åråsen.

DRØMMESTART: Her har Simen Kind Mikalsen sendt Lillestrøm i ledelsen på Åråsen før to minutter var spilt. Foto: Terje Pedersen

Mens Start knapt skapte en sjanse på naturgresset, var Lillestrøm effektive med sine.

I det 22. minutt kom Daniel Gustafsson seg fri ute til høyre og prikket ballen på hodet til Thomas Lehne Olsen. Via Start Damion Lowe doblet spissen ledelsen for LSK.

Lagene hadde så vidt returnert til Åråsen-matten da det smalt igjen fra gultrøyene.

Midtstopper Sheriff Sinyan brøt en ball på egen halvdel og fosset fremover i banen.

23-åringen parkerte motspillerne med sin enorme fart før han sendte ballen ut til Gustafsson som sikkert satte kveldens tredje ball forbi keeper Deumeland.

KOLLAPS: Tom Nordlie klarte ikke redde Lillestrøm fra å rykke ned fra Eliteserien. Foto: Terje Pedersen

LSK-kollaps

Like etter en times spill lurte Aleksander Melgalvis inn 4–0 på en innlegg fra Fredrik Krogstad.

– Dette må vi snu, hevder Start-trener Joey Hardarson at han tenkte.

For spenningen var ikke over. Martin Ramsland satte inn to reduseringer på tre minutter og dermed var Start én scoring unna å snyte LSK for Eliteserieplassen da det gjenstod drøye ti minutter.

– Det er helt utrolig. Det er helt sykt, sier Hardarson.

Og med åtte ordinære spilleminutter igjen skjedde nettopp det: Kevin Kabran stusset gjennom til Ramsland som satte inn sin tredje scoring på bare syv minutter og sørget for 5–5 sammenlagt – som gjorde at Start er klare for Eliteserien på flere bortemål enn Lillestrøm.

Publisert: 11.12.19 kl. 20:58 Oppdatert: 11.12.19 kl. 22:42

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om