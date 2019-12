VÆRKAOS: Snøen lavet ned i Tromsø, hvor kampen ble avbrutt for å få måket banen i pausen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

NFF tar selvkritikk etter utsettelser i siste serierunde

Norges Fotballforbund (NFF) mener de gjorde feil da en rekke kamper i bunnstriden og medaljekampen startet på forskjellige tidspunkter etter pause.

Kampen mellom Tromsø og Stabæk ble avbrutt med over ti minutter i første omgang på grunn av heftig snøvær. Fra NFF ble det meldt om at samtlige kamper i bunnstriden skulle starte 2. omgang 19:10, så ingen lag kunne spille på resultat i nedrykksstriden.

Til tross for utsettelsen startet 2. omgang i Tromsø flere minutter senere.

Samtidig startet 2. omgang i Haugesund - Odd, som hadde betydning for medaljekampen, som vanlig etter pause.

– Vi tar selvkritikk på dette. I ettertid ser vi at alle kampene burde startet på likt etter pause, sier Fisketjønn til VG.

les også Tromsø rykker ned etter kaoskamp – Ranheim slår følge

Det var hele seks lag som kunne rykke ned foran den siste runden, og det hadde på forhånd blitt meldt fra NFF at det ville bli gjort tiltak for at kampene i bunnen skulle starte samtidig så ingen av lagene eventuelt kunne spille på resultat.

Krass kritikk fra Eliteserie-ledere

I et pauseintervju med Eurosport kom Ranheim-leder Frank Lidahl med krass kritikk og oppsiktsvekkende meldinger fra Lerkendal.

– Det var litt temperatur nede i spillertunellen her. Fordi Fisketjønn og det derre nisselaget hadde plutselig meldt at kampen her skulle starte klokken 7. Hvis du har litt fotballforståelse og respekt for det meste skjønner du at denne kampen må starte likt som de andre. Heldigvis våknet de, sa en hissig Lidahl i Eurosport-intervjuet.

– Det kokte ganske mye i pausen her. Lidahl pratet med kampdelegaten som har videreformidlet noen beskjeder, forteller Fisketjønn, som selv var på Lerkendal søndag kveld.

– Vi får først beskjed om at det ikke blir noen ekstra pause. Rett før pausen er ferdig får vi kontrabeskjed om at det er ti minutter ekstra. Det ble litt rotete, forklarer Ranheim-trener Svein Maalen til VG om hva som skjedde i pausen.

Men Rosenborg - Ranheim var ikke kun viktig for bunnkampen, hvor Ranheim endte med å rykke ned. Rosenborg sikret bronsemedalje og Europa-plass, men fikk starte omgangen senere enn Odd, laget de passerte, som tapte stort i Haugesund.

– Så da har NFF satt igang Haugesund-Odd mens Rosenborg-Ranheim ikke er satt igang. Utrolig, skrev Håndlykken på Twitter.

