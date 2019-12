Nordlie bekrefter LSK-henvendelse: - Morgendagen får vise

En ny Lillestrøm-trener er ventet å lede treningen allerede tirsdag. Etter det VG erfarer er det kun formaliteter som gjenstår før Tom Nordlie (57) kan presenteres som Lillestrøm-trener etter at Jörgen Lennartsson (54) fikk fyken mandag formiddag.

Nordlie var sprekkferdig av spenning da han uttalte seg til Eurosport i forbindelse med mandagens «Fotballfesten»:

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått en henvendelse, men ingenting er klart, sa Nordlie - som likevel gikk langt i å bekrefte at det går mot comeback på Åråsen.

VG vet at spillerne har fått beskjed om at de kommer til å møte den nye treneren tirsdag formiddag kl. 11.00 – i forkant av den første treningen i en helt avgjørende uke for klubben, som endte på kvalifiseringsplassen i Eliteserien.

VG får opplyst fra informert hold at klubben er i forhandlinger med sparkede Lennartsson om en sluttpakke. Når partene er kommet til enighet, vil Nordlie bli annonsert som romerikingenes nye redningsmann.

– Jeg har ingen kommentar, sier Nordlie til VG.

KAN BLI LSK-TRENER: Tom Nordlie kan - etter det VG kjenner til - tirsdag bli presentert som treneren som skal lede LSK-spillerne i de to kvalikkampene mot Start. Foto: David Engmo

LSK skal etter det Romerikes Blad erfarer være enig med både Nordlie og Skeid om at han leder LSK i de to kvalifiseringskampene mot Start.

– Morgendagen får vise hva begivenhetene blir. Dette dreier seg i så fall om to kamper, sa Nordlie på direktesendingen fra «Fotballfesten» - i intervju med Gunnhild Toldnes og Asbjørn Myhre.

– Avskjeden i 2007 var ikke som jeg ønsket, sa Nordlie - med henvisning til hans forrige periode som LSK-trener.

Nordlie – som rykket ned fra OBOS-ligaen med Skeid denne sesongen – har tidligere reddet Viking fra nedrykk på nivå én og Kongsvinger fra nedrykk på nivå to.

VG skrev tidligere mandag at Nordlie har en klausul i kontrakten med Skeid der det står at han kan kjøpes ut for rundt 300.000 kroner. Etter det VG forstår er det helt uaktuelt for LSK å betale en slik sum for to kampers jobb, men samarbeidet mellom klubbene vil kunne gjøre det lettere å komme til en løsning. Skeid har fått låne Erik Tobias Sandberg og Charles Ezeh relativt billig fra LSK i år.

I kvalifiseringen venter et dobbeltoppgjør mot Start, en av Tom Nordlies mange tidligere klubber i norsk fotball. Kampene spilles 7. og 11. desember.

Nordlie trente Lillestrøm i halvannen sesong i 2007 og 2008. Etter 4. plass i serien og cupmesterskap i 2007 var han ferdig da laget lå på 13.plass i mai året etter.

Publisert: 02.12.19 kl. 18:02 Oppdatert: 02.12.19 kl. 20:07

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

