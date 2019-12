VIKING-VETERANER: Fra venstre, Arne Johannessen, Erik Johannessen og Olav Nilsen. Foto: Knut Espen Svegaarden

«Olav Viking» og veteranene tror på cupsuksess

STAVANGER (VG) De har til sammen 1095 kamper, og har vært spillere, trenere og ledere. Få, om noen, kan mer om Viking FK enn troikaen Arne Johannessen (79), Olav Nilsen (77) og Erik Johannessen (67).

– Eusebio ... han er nok den beste jeg har spilt mot.

At Olav Nilsen stiller til intervju er ikke dagligdags. Mannen som går for å være Vikings beste spiller, i hvert fall etter 2. verdenskrig, er blid og opplagt da han og VG blir hentet og kjørt hjem til Erik Johannessen. Praten går lett i bilen, og det er der Nilsen, bare kalt «Olav Viking» av supporterne, nevner portugisiske Eusebio som den beste han spilte mot.

Der Rosenborg har sin «Ivers» og Eggen, Bodø har «Dutte», Lillestrøm har «Tommy» og Brann har «Kniksen», har Viking sin «Olav Viking».

Ellers dreier mye seg om Kjell Schou Andreassen og hans påvirkning på datidens Viking.

– Kjell la grunnmuren, sier Olav Nilsen. De to «Johannessene», Arne og Erik, nikker.

Mye av Vikings historie dreier rundt 1970-tallet, den gangen Viking var «sin tids Rosenborg», skapt av Kjell Schou Andreassen, med seks seriegull og to cupfinaler i perioden 1972–82. I senere tid er det blitt hevdet at «70-talls-gjengen» har sperret for senere triumfer, at «alt var bedre før» har gjort det vanskelig for senere generasjoner.

Hjemme i Stavanger har den gamle keeperkjempen Erik Johannessen, mannen med 501 kamper i Viking-målet, laget seg et godt gammeldags «gutterom», som har stolt viser fram da VG er på besøk.

Kort fortalt: Arne Johannessen var lederen, formannen, Olav Nilsen var stjernen – og Erik Johannessen reddet ballen.

– Kjell Schou Andreassen startet noe i Viking, sier Arne Johannessen.

– Hva startet han – egentlig?

– Overlappende backer, for eksempel. Og måten spissene jobbet sammen på, svarer Arne Johannessen.

– Dødballer, sier Olav Nilsen.

– Keeperen skulle kaste ballen til backene. Før Schouen hadde det bare vært lange utspill, sier Erik Johannessen.

Olav Nilsens største opplevelse, når vi presser han litt på det, er da han ble cupmester med Viking i 1959. Nilsen var bare 17 år.

Olav Nilsen Født: 24. januar 1942. Posisjon på banen: Over alt. Spillerkarriere: Viking (1959–74, 414 kamper). A-landskamper/mål for Norge: 62/19. Trente Viking i 1975. Meritter: Tre seriegull og et cupmesterskap som spiller, et seriegull som trener. Æresmedlem i Viking.

– Jeg fikk hilse på kongen. Det var stort, innrømmer Nilsen. Men det ble ikke noe mer suksess før Kjell Schou Andreassen satte igang med sin trenergjerning.

– Kjell var også heldig med generasjonen Viking fikk fram. De ble juniormestre i 1965, og Kjell prøvde ut mange av ideene sine på juniorlaget, sier Olav Nilsen.

Året etter at kompisen hans, Nils Arne Eggen, tok The Double med Rosenborg i 1971, vant Kjell Schou Andreassen Vikings første seriegull siden 1957/58 (de spilte høst-vår den gangen).

Siden ble det tre strake seriegull til, med tre forskjellige trenere, Sverre Andersen i 1973, Stuart Williams i 1974 – og Olav Nilsen i 1975. Men laget var nesten identisk fra sesong til sesong, og alt lå der fra Kjell Schou Andreassen.

HJEMMEBANE: Erik Johannessen (i midten) inviterte Olav Nilsen (til venstre) og Arne Johannessen (til høyre) – og VG – hjem på kaker og kaffe. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Viking trengte ikke trener i de årene. Det gikk av seg selv, mener Arne Johannessen - oppmann og «fikser» i alle disse årene. Olav Nilsen var stjernen. Og han dro med seg en hel haug med, etter hvert, legendariske Viking-navn, til toppen: Anbjørn Ekeland, Sigbjørn Slinning, Reidar Goa, Inge Valen, Svein Kvia, Svein Hammerø, Arvid Knutsen, Hans Edgar Paulsen – og Johannes Voll. De fleste fikk også landskamper.

Den sist ankomne ble Erik Johannessen, 18-åringen som ble kastet på dypet da legenden Sverre Andersen sviktet. Johannessen mener han har mye å takke Olav Nilsen for.

Erik Johannessen Født: 20. mars 1952. Posisjon på banen: Keeper. Karriere som spiller: Viking (1971–83, 501 kamper, nummer tre på Vikings adelskalender bak Svein Kvia og Sigbjørn Slinning). A-landskamper/mål for Norge: 6/0.

– Olav var en helt. Han er 10 år eldre enn meg, og en jeg alltid så opp til. Så, i min første bortekamp, mot Sarpsborg 18 år gammel, gjorde jeg en kjempebrøler, et skudd jeg hadde tatt med hov, så vi ble liggende under. Og mens jeg lå, sønderknust, på bakken, kjente jeg en som dro meg i det lange håret, og så sa Olav Nilsen:

«Bare hold buret rent resten av kampen du, så fikser jeg resten.»

– Det stemte, Olav fikset, vi vant 4–1. Det var et enormt løft for meg, ordene fra Olav, sier Erik Johannessen. Olav Nilsen ga seg etter cupfinalen (tap mot Skeid, ingen av dem ville snakke om den kampen ...) i 1974 – og overtok trenerjobben i én sesong. Erik Johannessen holdt det gående til og med 1983, fikk med seg The Double under Tony Knaps ledelse i 1979 – og seriegull med en hjemkommet Kjell Schou Andreassen i 1982 - før han avsluttet med et mareritt på Brann stadion.

– Jeg hadde alltid hatt gode opplevelser på Brann stadion, et sted jeg alltid spilte godt. Men min 501.- og siste kamp for Viking endte med at vi tapte 2–9 ...

Men inntil Nils Arne Eggen kjørte over alle med Rosenborg på 1990-tallet, var Erik Johannessen den mestvinnende fotballspilleren i Norge, med seks seriegull og et cupmesterskap. Han jobbet også i klubben, helt fram til 2016.

– Mye av grunnen til at vi var så gode var kontinuiteten, nøyaktigheten, tryggheten, at alt ble lagt til rette for oss, sier Erik Johannessen. Han har selv sett at sånn har det ikke alltid vært i nyere tid i Viking.

Høydepunktet for Arne Johannessen var 1979, da Viking vant serien, pluss cupen for både senior og junior. Fortsettelsen, etter at Kjell Schou Andreassen ga seg igjen etter 1982-seriegullet, ble ikke bra.

Arne Johannessen peker på det han kaller «trener-rot» som en stor årsak til at Viking har slitt mye siden 1982.

– Og kanskje er det sånn ennå, med trener-rot, sier Johannessen da VG spør hvorfor Viking har slitt så de siste årene – før Bjarne Berntsen kom inn.

– Bjarne har fått veteranenes velsignelse. Vi har gitt han beskjed: «Du har oss bak deg». Bjarne har forandret seg, blitt mer ydmyk på sine eldre dager, mener Arne Johannessen.

Arne Johannessen Født: 21. januar 1940. Posisjon på banen: Midtbane. Spillerkarriere: Viking (1957–69, 180 kamper). Senere oppmann og formann i Viking i en årrekke. Æresmedlem.

Selv Olav Nilsen har begynt å gå på kamper, og til og med treninger, med Viking nå. Klubbens største spiller har fått litt av interessen tilbake, med Bjarne Berntsen og ung-guttas inntog.

– Jeg var ikke engasjert i det hele tatt, men jeg går på kampene nå, fordi jeg har tro på dette laget. Bjarne har endret seg, i tillegg er han flink, er attesten fra Olav Nilsen – en mann som ikke slenger superlativer rundt seg.

– Jeg hadde tro på at Bjarne skulle få det til, men femteplass og cupfinalen? Det hadde jeg aldri trodd på, sier Erik Johannessen, som var keepertrener under både Uwe Rösler og Åge Hareide i Viking.

Nå gleder trioen seg bare til cupfinalen, Vikings første siden 2001 (seier mot Bryne) – og til å se om fremgangen fortsetter for det unge Viking-mannskapet også i 2020.

