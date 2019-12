KLAR FOR DYST: Martin Ramsland, her fra en kamp mellom Notodden og Start, gleder seg til returoppgjøret på Åråsen. Foto: Ørn E. Borgen

Start-profilen om Nordlie-kritikken: – Han vet det ikke var skuespill

Tom Nordlie var ikke nådig i sin kritikk av Martin Ramsland (26) etter den første kvalifiseringsfinalen om eliteserieplass neste år. Men Start-spissen lar seg ikke affisere.

Nå nettopp

– Det er det dummeste jeg har sett, Ramsland, sa en forbannet Tom Nordlie til Start-spissen Martin Ramsland i intervjusonen etter kampen. Nordlie var forbannet, og kalte Ramsland en skuespiller.

«Tull», svarte spissen.

I andre omgang i det første av to oppgjør i kvalifiseringsfinalen mellom Start og Lillestrøm ble spissen lagt i bakken innenfor 16-meteren, og kampens dommer Trygve Kjensli pekte på straffemerket.

Dommeren sa til VG i etterkant at han ville tatt samme avgjørelse igjen.

Dette er situasjonen som fikk Norldie til å rase:

Selv sier Ramsland på telefon til VG at han har fått mange tilbakemeldinger etter lørdagens Nordlie-kritikk, og at han er overbevist om at det bare ble sagt i kampens hete.

– Det er mye som står på spill og det er mange følelser i sving. Det er gøy at det blir litt ekstra fyring. Det bidrar bare til en fin ramme rundt kampen, sier han.

Han sitter på bussen sammen med lagkameratene på vei fra Kristiansund til Lillestrøm når VG snakker med ham.

– Vi har med oss en seier fra lørdagen, så det er god stemning, understreker spissen.

– Viste at vi er et bedre lag

Start snudde kampen og vant 2–1 på Sør Arena, og har dermed et lite overtak før returkampen onsdag. LSK fikk imidlertid et bortemål som kan ha mye å si når det skal avgjøres hvem som går opp eller ned – eller om begge blir værende på stedet hvil.

– Vi skulle selvfølgelig helst unngått det baklengsmålet, men vi drar til Åråsen for å score mål. Vi viste at vi er et bedre lag enn dem på lørdag, sier Ramsland.

Og kritikken fra Nordlie har han glemt.

– Han vet at det ikke var skuespill og han vet at det ikke er det dummeste han har sett. Men det er lov å være bitter etter å ha tapt fotballkamper, sier Ramsland.

– Har nivået inne

Tom Nordlie har blitt hentet inn for å redde plassen i Eliteserien, men fikk ingen optimal start med tap. LSK har ikke vært nede på nest øverste nivå i Norge på 44 år.

Det tror Start-kaptein Erlend Segberg endrer seg onsdag kveld.

– Jeg kan ta med meg at jeg aldri har tapt for Tom Nordlie. Jeg tror ikke det skjer i morgen heller, sier kapteinen.

Heller ikke han ønsker å gå altfor mye inn på kritikken lagkameraten fikk fra Nordlie.

– Jeg synes Martin oppsummerte det bra etter kampen. Det er lov å være bitter etter at man har tapt en kamp. Det er mange situasjoner i en fotballkamp og det er vanskelig for dommeren. Det var helt greit at han blåste, og han kunne sikkert latt være å blåse også.

– Vi gleder oss masse. Vi fikk med oss et godt resultat og en god opplevelse, og har vist at vi har nivået inne.

På Romerike venter Åråsen, naturgress og kaldt vær i midten av desember. Men Segberg tror ikke det påvirker Start-spillerne.

– Vi er godt forberedt. Vi har pakket med oss skruknotter og er klare for å ta kampen.

Publisert: 11.12.19 kl. 14:30

