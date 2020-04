GLAD FOR RETUR: Nicklas Bendtners retur til FC København ble kortvarig. Han er imidlertid fortsatt i byen og varsler at han kommer til å søke nye utfordringer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bendtner varsler trenerkarriere – Solbakken mener han kan lykkes

Nicklas Bendtner (32) ønsker å bli værende i fotballens verden når han legger skoene på hyllen. Aller helst som trener.

Det avslører den tidligere Arsenal-, Juventus- og Rosenborg-spissen i programmet «Bendtner og Philine», som følger dansken og modellkjæresten på kloss hold. Saken ble først omtalt i danske B.T.

– En av tingene som jeg ville kunne passe til er å være manager. Det å kunne ta en utdannelse og få de nødvendige lisensene, er noe jeg streber etter, sier Nicklas Bendtner.

Dansken er for øyeblikket klubbløs og har vært uten kontrakt siden nyttår. Etter perioden i Rosenborg signerte han en korttidskontrakt med Solbakkens FC København, men den ble ikke fornyet ved utløpet av 2019, til tross for at han fortsatt har en høy stjerne hos fansen:

Bendtner har hatt nok av meritterte forbilder gjennom karrieren, og har spilt under blant andre Arsène Wenger og Antonio Conte, i tillegg til den norske trioen Åge Hareide, Kåre Ingebrigtsen og Ståle Solbakken.

Sistnevnte har troen på at Bendtner kan lykkes som trener:

– Nicklas har et godt fotballhode, det er det ingen tvil om. Utover det har han erfaring fra ulike land, sier Solbakken til danske B.T.

– Hvis han har viljen og er dedikert, kan det gå riktig bra, mener nordmannen.

Når og hvor han blir å se i sin første trenerjobb vet han ikke, men avslører at det ikke trenger å ta altfor lang tid ...

– Jeg tror at på et eller annet tidspunkt, kanskje før jeg er 40, kanskje før jeg er 45, vil jeg ha ledet mitt første lag, sier Bendtner, som for fem måneder siden skapte nye overskrifter da han hevdet at lagkameratene brukte hjemmet hans til utroskap da han holdt til i Birmingham.

