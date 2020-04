LSK-SPILLER: Aleksander Melgalvis under en seriekamp mot Bodø/Glimt på Åråsen i fjor. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

LSK-profil tror det kan bli kaos på overgangsmarkedet

Lillestrøms Aleksander Melgalvis (30) spår potensiell spillerflukt hvis norsk fotball ikke kommer i gang med seriespillet innen relativt kort tid.

Melgalvis hevder det ikke kan være publikum på norske fotballstadioner i 2020 på grunn av coronaviruset – og han ber norske fotballedere erkjenne det umiddelbart. 30-åringen tror det vil bidra til at seriespillet kan starte om kort tid.

Hvis norsk fotball derimot ikke får seriene i gang i nærmeste framtid, mener Melgalvis at det vil kunne oppstå flere problematiske situasjoner. Blant annet har det vært uenighet blant juridiske eksperter om permitterte spillere kan si opp kontraktene sine eller ikke.

– Det vil sikkert bli kaos på overgangsmarkedet. Folk på utgående kontrakter, folk som er misfornøyde og så videre. Det kan også hende at det er andre land som begynner å spille fotball. I Sverige trener de jo og spiller som vanlig. Hvis du har muligheten til å bryte kontrakten din i Norge og stikke til Sverige og spille fotball, er det helt sikkert flere som vil gjøre det, sier Melgalvis til VG.

Klar oppfordring

Melgalvis ber derfor Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) gjøre sitt ytterste for å få i gang seriespillet så fort som mulig. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) uttalte nylig at han ikke kunne love at det vil bli spilt fotball fra sommeren av. Myndighetene satte samtidig 15. juni som foreløpig dato for når det tidligst kan bli avholdt kulturarrangementer igjen.

– Fotball er en kontaktsport. Man har taklinger på hverandre. Men jeg har ikke lyst å ta håpet fra noen. Beslutningen er skjøvet til slutten av april, og vi vil ta beslutningen i tråd med helsemyndighetene. Vi trenger tid på å kartlegge alle mulige scenarier, sa Raja til VG.

Melgalvis mener på sin side at fotballen trenger en avklaring.

– Coronakrisen vil sannsynligvis vare til det kommer en vaksine. Jeg tenker derfor er at det snart bør bli tatt en avgjørelse på om vi skal ha en sesong eller om vi skal avlyse hele fotballåret. Å bare utsette, vente og ha forhåpninger om at vi skal kunne gjennomføre med tilskuere, ser jeg på som veldig urealistisk, sier Melgalvis.

– Jeg ønsker en fortgang i det, samtidig som jeg skjønner at det er flere ting som må på plass. Vi må tenke på helsen til folk først, men det bør ikke være så vanskelig å finne ut om vi skal komme i gang snart eller avlyse hele sesongen.

Tomme tribuner sannsynlig

Melgalvis sin oppfatning av situasjonen er at fotball-ledere er ekstra tilbakeholdne fordi de håper at deler av sesongen vil kunne avvikles med publikum på tribunene.

– Men det ser jeg på som en umulighet hvis vi skal følge retningslinjene som er satt av myndighetene, og det er retningslinjer jeg mener fortsatt bør være der. Vi må være forberedt på at hele 2020 og sikkert litt av 2021 blir annerledes enn det vi er vant til.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotball reagerer slik på Melgalvis sine kommentarer:

– Vi jobber som kjent med ulike scenarier for sesongen 2020, avhengig av når vi kan starte opp – og inkludert spørsmålet om publikum eller tomme tribuner. Så lenge myndighetene ikke tillater nærkontakt i selve spillet, på grunn av tometersgrensen, hjelper det ikke med tomme tribuner. Samtidig er det mest sannsynlig dét som blir løsningen når vi endelig kan starte opp igjen, i alle fall i de første kampene, skriver NFF-toppen i en tekstmelding til VG.

Direktør Lars Øverland i Norsk Toppfotball har følgende kommentar til Melgalvis sitt utspill:

– Vi avventer til etter påske med å komme med info om seriestart, med og uten publikum, og så videre.

Publisert: 11.04.20 kl. 15:11

