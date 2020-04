USIKKERT: Ekebergsletta under Norway Cup. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Skrinlegger vanlig Norway Cup – åpner for amputert utgave

Norway Cup-sjef Pål Trælvik sier at internasjonal deltagelse nå er utelukket, men håper likevel å kunne gjennomføre fotballturneringen.

Tirsdag kom nyheten om at Gothia Cup i Sverige avlyses. Fra før er danske Dana Cup, som også vanligvis samler barn og unge fra store deler av verden, avlyst på grunn av coronaviruset.

– Vi får ikke hentet inn internasjonale lag, så Norway Cup slik vi kjenner det blir ikke mulig. Men vi har håp om å få til en turnering med norske lag. Det er rundt 800 norske lag som deltar i Dana Cup, de kan gjerne spille Norway Cup, sier Trælvik.

Kultur- og idrettsarrangementer før 15. juni i Norge, som ikke kan overholde smittevernreglene, er avlyst. Norway Cup skal i utgangspunktet starte 25. juli, en drøy måned senere.

– Vi har sett betenkelighetene til helsedirektør Guldvog, men til slutt er det regjeringen som bestemmer. Om de sier at fullkontaktsport som fotball ikke vil være lov, da betyr også det at Norway Cup avlyses – det er vi forberedt på at kan skje.

– De neste månedene får vi også se effekten av at skoler og barnehager er åpne igjen.

Han forteller at det kan være aktuelt å gjennomføre turneringen med en rekke forholdsregler.

– Vi kan bruke flere skoler, flere lag kan bruke hotell, og vi kan leie inn flere busser for å dempe bruken av offentlig transport. På denne måten kan vi sikre at ting går ordentlig for seg, forklarer han.

Norway Cup ble i 2010 arrangert under svineinfluensa-epidemien i 2010. Siste dato for å ta en avgjørelse om turneringen arrangeres er 20. juni.

– Hvordan reagerer de påmeldte lagene på at beslutningen drøyer?

– Alle har forståelse for at det kan bli avlyst, men er glade for at vi har det lille lyset tent. Vi merker at det er et stort sug etter å komme seg i aktivitet igjen, svarer Trælvik.

