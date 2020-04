FÅR KRITIKK: Dag-Eilev Fagermo sier NISO sto bak spillernes protest mot å trene. Nå får han svar av organisasjonen. Foto: Bjørn S. Delebekk

NISO refser Fagermo etter treningskrangel: – Har problemer med å respektere reglene i arbeidslivet

Dag-Eilev Fagermo får krass kritikk fra idrettsutøvernes sentralorganisasjon (NISO), etter at Vålerenga-treneren sa at NISO sto bak VIF-spillernes protest mot å trene fem ganger i uken i 25 prosent stilling.

Nå nettopp

Etter et møte i starten av april, mellom daglig leder Erik Espeseth, sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen, hovedtrener Dag-Eilev Fagermo og et utvalg Vålerenga-spillere som representerte hele troppen, sa spillerne nei til å trene fem ganger i uka samtidig som de var permittert 75 prosent.

Fagermo skal ikke ha fått gjennomslag for flere enn tre treninger. Til TV2 sier han blant annet på at «det er NISO som står bak her, vettu», og hevder at spillerne hadde akseptert treningsmengden om det ikke var for NISO.

– Selvfølgelig. Fordi de vet at de lever av å konkurrere og vinne fotballkamper. Dessuten var Vålerenga fire poeng unna nedrykk i fjor. Spillerne har selv tatt opp med meg at de ønsker å trene mer og tøffere enn de har gjort. Hvis du da går imot det... det sier seg selv, det blir selvmotsigende, sa Fagermo til TV2.

Fagermo ble presentert som Vålerena-trener 31. januar i år:

les også Fagermo fikk ikke viljen sin etter «heftig» Vålerenga-møte

Det får NISO-leder, og tidligere fotballspiller, Joachim Walltin til å reagere.

– Det stemmer ikke, der tar han helt feil. Det er ingen klubber vi har blandet oss inn i uten at vi har blitt kontaktet av spillerne. Det er ingen spillere som ikke vil trene. Det er hans klubb som har gått til steget å permittere, og hvis han er misfornøyd må han rette det mot egen klubb. Han har tydeligvis problemer med å respektere reglene i arbeidslivet, sier Walltin til VG.

Han reagerer på at Fagermo retter kritikken mot organisasjonen når det er klubben som har permittert.

– Vi skjønner at han vil trene mest mulig, men å rette aggresjonen mot NISO og spillerne blir veldig feil. Dette er det eneste eksemplet vi kjenner til hvor en trener har presset på sånn her. Det er ufint, og har satt spillerne i en veldig vanskelig situasjon, sier NISO-sjefen.

REAGERER: NISO-leder Joachim Walltin. Foto: Tore Kristiansen

I møtet hvor treningsmengden ble diskutert skal det ifølge flere kilder VG har vært i kontakt med, ha vært et «heftig» møte med «høy temperatur». Forslaget til Fagermo om fem treninger i uka skal ha møtt motstand i spillergruppen.

– Jeg må le. Det er den eneste interesseorganisasjonen jeg veit som ikke ønsker at folk skal bli i bedre form. Som i tillegg tar med søvn og hvile som arbeid, sier han i retning NISO.

– Så da lurer jeg på folk som er håndverkere, liksom, når de kommer hjem fra jobb om de har det i tariffavtalen? At når de skal slappe av litt og sove – får de lønn for det? sa Fagermo «med et lurt smil».

– Ubehagelig å bryte reglene

Walltin mener utsagnet om at de ikke ønsker at folk skal bli i bedre form faller for egen urimelighet.

– Restitusjon og hvile er en del av det å være toppidrettsutøver. Vi er en bransje hvor det er veldig viktig å holde seg i god form, og hvile er en del av det. Det handler ikke om at spillerne ikke vil trene. Det er klubben som har valgt å permittere. Da sier arbeidstilsynet at du har pålagt arbeidsfritak – og spillerne synes det er ubehagelig å bryte reglene.

les også Permitteringsstriden i norsk fotball: Kynismen fremstår uverdig

Han mener at det åpenbart blir feil at de skulle trent fem ganger i uka på 25 prosent stilling.

– Problemet var at mange plutselig ble veldig kreative i utregning av arbeidstid, og begynte å telle timer som om det var en kontorjobb. Spillergrupper i flere klubber ble veldig provosert av det. Dette er en klubb som først permitterte 100 prosent og så gikk ned til 75 prosent. Men når du samtidig skal møte opp mandag til fredag og ha fem økter, så er det åpenbart en mismatch, sier Walltin og fortsetter:

– Skal jeg permittere mine ansatte 80 prosent, så er det en dag i uka som står igjen. Spillere trener til vanlig 8–10 økter i uka. Hvis de skulle hatt fem økter, og møtt opp mandag til fredag i 25 prosent stilling, så må han sjekke hvordan han regner på ting.

Han poengterer at NISO gjør alt i samråd med spillerne.

VG har forsøkt gjentatte ganger å kontakte Fagermo for en kommentar, men har ikke lykkes. VG snakket med sportssjef i VIF, Jørgen Ingebrigtsen, søndag formiddag. Han ble konfrontert med refsen, men sier at Fagermo må svare på den selv.

PS! Vålerenga-spillerne er nå ute av permittering, og de har fått ferie til begynnelsen av mai, etter avtale med ledelsen fredag kveld. De får full lønn i ferieukene.

Publisert: 19.04.20 kl. 11:54

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser