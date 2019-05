Barcelona får stryk etter ny ydmykelse: – Det smerter veldig

(Liverpool – Barcelona 4-0, 4-3) I år som i fjor røyk Barcelona ut av Champions League etter å ha rotet bort en tremålsledelse. Det tar naturligvis stjernene tungt.

– Det finnes ingen unnskyldninger når vi taper 4–0. De var bedre og vi må akseptere det, sukker Ernesto Valverde, Barcelona-manager, etter tapet i Liverpool ifølge Marca.

Et lignende scenario skjedde katalanerne sist sesong i kvartfinalen mot Roma. 4–1-seier på hjemmebane ble til 4–4 og exit på bortemålsregelen.

Dette advarte Valverde spillerne om før tirsdagens kamp.

– Det som smerter mest er at dette har skjedd oss før. Det smerter veldig for oss, spesielt for fansen, sier Valverde og sikter til denne kampen:

Børsslakt

I avisen Marca, som vel å merke er Madrid-basert, får Barcelona-spillerne slakt. På forsiden døpes innsatsen til «Historisk fiasko».

Valverde, syv av spillerne som startet og de tre innbytterne får stryk på Marcas spillerbørs. Kun Marc Ter Stegen, Arturo Vidal, Lionel Messi og Sergio Busquets får én av tre mulige stjerner.

FORSIDE: Marca sin forside etter at Barcelona røyk ut av Champions League.

Samtidig gir de Liverpool-sjef Jürgen Klopp og spillerne Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Fabinho og Sadio Mané tre av tre stjerner. Resten får to av tre.

– Jeg kan ikke gjøre si noe annet enn unnskyld, for etter Roma-kampen ..., sier en skuffet Busquets ifølge AS.

– Hadde vi scoret ville alt blitt annerledes. Vi hadde sjanser. Det er tøft å snakke nå. Jeg kommer ikke til å gi noen skylden nå. Jeg vil bare si unnskyld til fansen igjen, sier den rutinerte midtbanespilleren.

Suárez: – Mål for barn

Etter kampen måtte Valverde svare på spørsmål om hvordan dette påvirker posisjonen hans som lagets manager, tross at laget ble seriemester og er i cupfinalen.

– Jeg vet ikke hvordan dette påvirker noe for meg. Men her vi er nå må treneren ta ansvaret, svarte Valverde ifølge BBC.

Luis Suárez, som var svært upopulær i sin retur til Anfield, tar treneren i forsvar. Han er forberedt på kritikk for spillerne.

– Vi er menn og må akseptere det. Vi må tåle det, sier Suárez, ifølge AS.

Han var oppgitt over måten det fjerde målet kom på, da Divock Origi scoret på corner uten at Barcelona fulgte med.

– Det er et mål for barn, sier Suárez ifølge Liverpool Echo.

Titanic

Juan Jimenes skriver i AS at det skulle være umulig for Barcelona med ny ydmykelse på bortebane. Jimenes trekker paralleller til Titanic-skipet som sank.

Han minner om at det i 2017 ble 0–3-tap i kvartfinalen borte mot Juventus. Mens de tapte 0–4 mot PSG i åttedelsfinalen i 2016, før de selv sto for et mirakel på hjemmebane og gikk videre.

Guillem Balague, journalist følger Barcelona tett, mener Liverpool klarte å ta ut Messi av kampen i går.

– Jeg tror Messi spurte seg selv «hvordan kan jeg påvirke denne kampen?». Hvor var han den siste timen? Ikke mange lag har gjort dette mot han noen gang, sier Balague på BBC Radio.

Publisert: 08.05.19 kl. 02:54