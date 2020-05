IVRIGE STØTTESPILLERE: Sønnen Emil (3) stiller villig opp som keeper når LSK-spiller og mamma Mimmi Löfwenius Veum skyter på mål i hagen, mens datteren Live (8 mnd.) og ektemannen Sondre heier fra sidelinjen. Foto: Frode Hansen

LSK-spiller «reddet» av pappaperm: – Klarer ikke å se hvordan vi skulle løst det

KLØFTA (VG) Med ektemannen Sondre (28) hjemme på fulltid, er Mimmi Löfwenius Veum (26) klar for å gå inn i fotball-karantene før toppseriestarten – men hvilken klubb hun skal spille for denne sesongen vet hun fremdeles ikke sikkert.

FAKTA: Mimmi Löfwenius Veum 26 år (16. februar 1994)

Fra Alingsås, Sverige

Gift med Sondre Veum og har to barn (Emil og Live) Klubber: 2010–2011: Dalsjöfors

2012: Kopparbergs/Göteborg

2012–2013: Jitex BK

2014–2017: LSK Kvinner

2018–nå : Lyn

2020: LSK Kvinner (utlån fra Lyn) Vis mer

– Det er jo flaks for oss at han har pappapermisjon nå. Hvis ikke hadde det vært kaotisk, sier LSK-spiller Mimmi Löfwenius Veum og ser bort på ektemannen Sondre Veum (28).

Kommende mandag kan lagene i Toppserien starte med fullkontakttrening igjen for å lade opp til sesongstart i begynnelsen av juli – så lenge de følger det strenge smittervernregimet i Norges Fotballforbunds treningsprotokoll.

Det innebærer blant annet at spillerne må i karantene utenom treninger og begrense omgang med andre mennesker bortsett fra familien.

Med Emil (3) og Live (8 mnd.) hjemme er det ektemannen som må ta i et ekstra tak for at Mimmi skal kunne etterleve dette.

– Jeg er i pappaperm frem til midten av august, så vi kunne vel ikke truffet bedre på akkurat det, sier Sondre.

– Jeg klarer helt ærlig ikke se hvordan vi skulle løst det ellers. Vi får se hvordan ting blir når jeg skal tilbake i jobb. Vi vet jo ikke hvordan situasjonen er da, så vi får vel bare ta det som det kommer, tilføyer han.

VG møter familien på fire hjemme i rekkehuset deres på Kløfta.













Live (8 mnd.) sitter rolig i en babystol og tygger på en tannbørste, mens Emil (3) fortsatt har energi igjen etter en lang dag i barnehagen og varierer mellom å fly rundt på en sykkel med støttehjul og sparke på tre fotballer i familiens hage.

Lyn eller LSK Kvinner?

Löfwenius Veum er i utgangspunktet under kontrakt med Lyn, men ble lånt ut til LSK Kvinner for deler av 2020-sesongen.

For å gjøre hverdagen noe lettere med to barn og bosted på Kløfta, inngikk de to klubbene en avtale om at 26-åringen skulle spille grunnspillet i Toppserien for LSK og så returnere til Lyn i september til sluttspillet.

Nå utsettes den nye seriestrukturen og det skal spilles vanlig dobbel serie i Toppserien.

– Jeg vet faktisk ikke hvor jeg skal spille. Jeg har ikke hørt noe ennå, men regner med at Lyn og LSK har en dialog, sier hun og ler.

Emma Helena Sørensen, daglig leder i LSK Kvinner, sier til VG at de har 26-åringens situasjon på blokka og vil avklare dette med Lyn i løpet av kort tid.

– Det mest praktiske for meg er jo helt ærlig å være i Lillestrøm med tanke på treningstider, avstand og alt sånt, sier Löfwenius Veum.

KLAR FOR KAMP: Mimmi holder på datteren Live som hun fødte for åtte måneder siden. Nå må ektemannen Sondre ta i et ekstra tak på hjemmebane med den lille jenta og sønnen Emil. Foto: Frode Hansen

– Folka i Lyn helt fantastiske og jeg har bare gode ting å si om hele klubben. Hvis det er snakk om at jeg skal tilbake dit og hjelpe dem, så er det ikke noe problem for meg. Men jeg må innrømme at det letteste for oss vil være å være i Lillestrøm, sier hun.

Ny jobb og hjemmekontor

Ved siden av fotballkarrieren, jobber 26-åringen som selger i Norsk Gjenvinning Metall.

– Jeg har jo nettopp startet i den nye jobben og jeg var permittert derfra frem til i forrige uke, forteller Mimmi.

Sammen med den nye arbeidsgiveren har de blitt enige om at hun kan ha hjemmekontor mens karantene-reglene gjelder.

– Det var ganske spesielt å komme andre uken i ny jobb, gå inn til arbeidsgiveren og si «du, jeg kan ikke komme inn på jobb fremover», sier hun og ler, men hun er usikker på hvor lenge en slik situasjon kan fungere for henne og arbeidsgiveren.

Dersom de strenge kravene for spillerne i Toppserien opprettholdes i lang tid, sier hun at de må vurdere å benytte seg av NFF og Toppfotball Kvinners økonomiske ordning der spillerne kan kjøpes fri fra sine sivile jobber.

– Det kan nok hende jeg må gjøre det etterhvert, sier hun.

LENGTER ETTER KAMPER: Etter to fødsler på tre år er Mimmi Löfwenius Veum svært klar for å spille toppseriekamper igjen. Foto: Frode Hansen

Nå lengter hun etter å komme tilbake på fotballbanen igjen. Sist 26-åringen spilte en offisiell kamp var i november 2018 før hun ble gravid med datteren Live, som ble født for åtte måneder siden.

– Jeg skal vel ikke stikke under en stol at det ikke gjorde så mye at jeg fikk en litt lenger sesongoppkjøring! Det var egentlig helt greit, ler tobarnsmoren.

Og 26-åringen er ikke den eneste som lengter etter at hun skal spille kamper igjen.

– Jeg har det dritfett på fotballkamper når Mimmi spiller. Det er de kuleste kampene jeg går på. Da har jeg nok 160 i puls i 90 minutter, sier ektemannen.

Publisert: 24.05.20 kl. 21:10

