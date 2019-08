I AKSJON: Samuel Adegbenro spilte mot Dinamo Zagreb tirsdag kveld – sammen med Alexander Søderlund. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Adegbenro bekrefter interesse fra Nederland og Tyrkia

TRONDHEIM (VG) Samuel Adegbenro (23) svarte på nye spørsmål om egen fremtid etter Rosenborgs Champions League-exit mot Dinamo Zagreb.

Oppdatert nå nettopp







Adegbenro har vært glitrende de siste månedene, men den driblesterke kantspilleren vet ikke selv om han blir værende på Lerkendal i tiden som kommer. Det forteller han etter sammenlagt-tapet for Dinamo Zagreb.

– Jeg kan ikke si ja eller nei. Vi får se hvordan det går, sier Adegbenro til VG og smiler.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Hva har du blitt fortalt om interessen for deg?

– Ikke mye. Det er noen lag. Alt avhenger av Rosenborg.

les også Horneland etter CL-exiten: – En tomhet

Skal være attraktiv

Adegbenro fikk en fantastisk start på Rosenborg-karrieren, etter at han kom fra Viking for to år siden. Forrige sesong ble dessverre preget av store skadeproblemer – men nå er han tilbake i storslag.

Det skal ha ført til interesse fra ligaer utenfor Skandinavia.

– Det er noen lag fra Nederland og fra Tyrkia, sier Adegbenro.

Han virker derimot ikke til å ha noe hastverk med å komme seg videre i karrieren. 23-åringen tror selv at han blir i Rosenborg ut sesongen.

– Jeg tenker ikke på å flytte. Jeg må bare konsentrere meg om å spille for Rosenborg, så får vi se.

– Veldig skuffet

At Adegbenro helst ville spilt i Champions League i høst, som alle andre i Rosenborg, er ingen hemmelighet.

Med Europa League som trøst, mener nigerianeren at Rosenborg bør satse mot turneringens sluttspill.

– Jeg er veldig skuffet over resultatet. Det var ikke dette vi så for oss. Vi ville vinne kampen og kvalifisere oss for Champions League. Vi kontrollerte matchen fra begynnelsen av. Det er så skuffende. Jeg syns vi er uheldige, sier Adegbenro.

– Nå må vi prøve å se hvor langt vi kan komme i Europa League. Hvis vi spiller som dette, tror jeg vi kan gå lenger enn gruppespillet.

VG henvendte seg til agent Atta Aneke og sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, etter midnatt. Ingen av dem har foreløpig svart.

Birger Meling er en annen mann som skal være interessant for utenlandske klubber. Han forteller til VG at han kun vil ha beskjed fra agent Bjørn Tore Kvarme om konkrete tilbud. Det skal Meling ikke ha hørt noe om på nåværende tidspunkt.

Publisert: 28.08.19 kl. 00:34 Oppdatert: 28.08.19 kl. 01:24







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Bodø/Glimt 19 13 3 3 45 – 27 18 42 2 Molde 19 12 4 3 44 – 20 24 40 3 Odd 19 10 5 4 28 – 22 6 35 4 Rosenborg 19 9 5 5 30 – 24 6 32 5 Brann 19 8 5 6 25 – 21 4 29 6 Vålerenga 19 7 5 7 33 – 29 4 26 7 Kristiansund 19 7 5 7 24 – 21 3 26 8 Viking 19 7 5 7 29 – 30 -1 26 9 Lillestrøm 19 7 4 8 25 – 29 -4 25 10 FK Haugesund 19 6 6 7 27 – 23 4 24 11 Tromsø 19 6 3 10 23 – 38 -15 21 12 Stabæk 19 5 5 9 20 – 26 -6 20 13 Mjøndalen 19 4 8 7 26 – 34 -8 20 14 Ranheim 19 5 4 10 22 – 34 -12 19 15 Strømsgodset 19 4 4 11 21 – 37 -16 16 16 Sarpsborg 08 19 2 9 8 20 – 27 -7 15 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.