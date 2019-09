SPISSDUO: «Kaosgutta» Joshua King (t.v.) og Erling Braut Haaland fant raskt tonen under landslagssamlingen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

King ler av Haalands «kaos»-uttalelser

STORO (VG) Norges mest erfarne landslagsspiss, Joshua King (27), har ingen favorittmakker. Men han tror det kan bli «kult» å spille sammen med A-landslagsfersking Erling Braut Haaland (19).

– Haha, jeg hørte at han hadde sagt at han «skal lage kaos med King», flirer Joshua King når VG viser han et bilde (se over) fra tirsdagens trening.

Erling Braut Haaland har herjet siden han ankom Salzburg og står med åtte mål og to målgivende pasninger på sine første seks landskamper. Han tror King hadde passet ham «perfekt» som makker.

– Om Erling får muligheten til å spille med meg så blir det kult å prøve. Jeg har lest mye bra om ham og han ser ut som en spiss som er sulten – og det er positivt, sier mannen med 40 landskamper og 14 mål for det norske landslaget.

Se Haaland uttale seg om landslaget her:

Joshua King nyter tillit i Bournemouth, riktignok bredere i banen, og er den med flest landskamper av Norges spissalternativer. Det ligger i kortene at han blir en av de to spissene som starter de viktige EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige.

Hvem han eventuelt ønsker seg som makker, vil han ikke ut med.

– Vi har fire gode spisser og to viktige kamper. Alle kommer nok til å bli brukt i løpet av disse to kampene. Jeg har ingen favoritter, men prøver å gjøre det beste utifra hvem jeg spiller med. Jeg trives med Bjørn (Maars Johnsen) og Tarik (Elyounoussi), jeg har trivdes med Sørloth, utdyper King.

MÅLET STÅR DER: Erling Braut Haaland (bøyer seg), Bjørn Maars Johnsen (fra venstre), Alexander Sørloth og Joshua King mottar instruksjoner fra landslagssjef Lars Lagerbäck under tirsdagens trening. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

For noen år siden ble det snakket om spisskrise – har konkurransen noen gang vært tøffere?

– Jeg spiller jo alltid, så jeg vet ikke, sier landslagsspissen med en fleipete tone, og slår fast det åpenbare:

– Jo mer konkurranse, desto bedre for hele laget.

Tarik Elyounoussi kan også gjøre en jobb på topp for Norge, men Lars Lagerbäck har antydet at han mest sannsynlig vil være aktuell som kantspiller i Norges 4–4–2-formasjon mot Malta og Sverige.

les også Barnetrenerens beskjed til «lille» Braut Haaland: – En dag tar du dem igjen

Suksessduo

Joshua King vil riktignok ikke ut med hvem han selv foretrekker, men den han – målmessig – har gjort det skarpest med den siste tiden er Bjørn Maars Johnsen. Kings siste tre mål for Norge er kommet mens han har samarbeidet på topp med Rosenborg-klare Maars Johnsen.

– Det visste jeg ikke en gang! utbryter King.

Det første av dem kom i en treningskamp mot Panama i fjor sommer. De to neste, og viktigere målene, kom mot Spania og Sverige. I Valencia skaffet Johnsen straffen som King omsatte. Deretter scoret King, før han serverte Maars Johnsen i 3–3 kampen mot Sverige i mars.

– Han vinner 98 prosent av ballene på hodet og jeg løper i bakrom, som kanskje er min sterkeste side. Det er nok derfor, forklarer King, og fortsetter:

– Vi er et godt team med tanke på at han ene er høyere enn han andre og jobber godt sammen, avslutter Bournemouth- og Norge-spissen.

Hør nykommerens uttalelser før kampene i Oslo og Stockholm:

Publisert: 04.09.19 kl. 07:08







