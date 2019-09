Rosenborg: – Ønsker ikke slik atferd

Rosenborg går nå ut og tar avstand fra David Akintolas albueslag mot Vålerengas Samuel Adekugbe.

For mindre enn 10 minutter siden







«Vi har sett situasjonen om igjen og ser at David mister emosjonell kontroll, og reagerer på en måte som ikke er i tråd med ønsket adferd i Rosenborg, sier trener Eirik Horneland» til rbk.no.

Horneland sier han kommer til å ta en prat med Akintola om den omtalte episoden.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

«I Rosenborg må vi evne å ha stor modenhet i tette og intense oppgjør, slik at vi holder oss innenfor regelverket og representerer klubben på en ordentlig måte. Vi setter fair play høyt, og ønsker ikke å bli assosiert med situasjoner som den i går. Nå avventer vi NFF sin vurdering av situasjonen, og vil deretter håndtere dette på en måte som ivaretar klubbens profil med tanke på fair play, sier Horneland.»

Klubbens mangeårige midtbanestrateg Bent Skammelsrud uttalte dette til VG før pressemeldingen:

– De bør gå ut å si at de ikke aksepterer dette i klubben. Det går ikke an å si noe annet enn én ting. Det handler om å sende ut et signal, Jeg håper og tror at klubben går ut og sier at dette ikke er akseptabelt, sier mannen som spilte i Rosenborg gjennom hele storhetstiden.

les også Tror Akintola «bare» mister fire kamper etter brutal albue: – De sitter «sjakk matt»

KLAR TALE: Bent Skammelsrud mener Rosenborg som klubb må uttale seg om David Akintolas albuebruk i møtet med Vålerenga. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø sier til VG at han tror David Akintola får fire kampers karantene, akkurat som Branns Daouda Bamba i forrige uke. Han satte albuen i en liggende Simen Wangberg. Tromsø-kapteinen ble sendt på sykehus med hjernerystelse.

«Jeg har sett episoden. Det er ikke bra i det hele tatt», uttalte trener Lars Arne Nilsen dagen etter.

«Vi aksepterer straffen og kommer ikke til å anke. Vi tar sterkt avstand fra slik oppførsel på fotballbanen, og nå vil vi forebygge slik at slike episoder ikke skjer igjen», sa Branns sportssjef Rune Soltvedt etter at Bamba ble utestengt i fire kamper etter dette:

Søndagens TV-bilder tyder på at David Akintola forsøker å treffe Vålerengas Sam Adekugbe med et albueslag. I et intervju med Eurosport etter kampen slo dommer Rohit Saggi (27) fast at det er et «klart rykk» i armen med intensjon om «åplante den albuen i Vålerenga 25», som altså er Adekugbes draktnummer.

les også Dramatisk poengdeling på Intility: – Jeg ville knuse ham

Saggi sier det ville vært «et soleklart rødt kort» dersom han hadde sett hendelsen, Vålerenga-trener Ronny Deila og TV-eksperter sa det samme, men RBK-trener Eirik Horneland mente «det ikke så så gale ut» da han ble spurt om han trodde Akintola vil bli straffet i ettertid.

Horneland syntes ikke det var noe verre enn bildene som ble vist av at VIFs Johan Lærde Bjørdal traff Samuel Adegbenro med albuen i en hodeduell.

– Den er heller ikke pen, men vi kan vel si at den ene er gult og den andre er rødt kort, mener Skammelsrud, som tror Horneland kommer til å snu.

– Jeg har skrytt mye av Horneland, jeg synes han har vært veldig flink utad, men dette er første gangen jeg har tenkt at han sykler litt på feil side av veien, uttalte Bent Skammelsrud før pressemeldingen kom.

Her kan du se hva Horneland sa i går:

Publisert: 02.09.19 kl. 14:47







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om