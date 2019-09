KJEDET SEG: Joshua King etter 2–0-seieren over Malta på Ullevaal. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

«Ikea-King» før nabofeiden: – Jeg frykter ingen fra Sverige

ULLEVAAL (VG) Joshua King (27) sier rett ut at det var kjedelig å spille mot Malta. Søndagens superduell mot Sverige kler Premier League-stjernen bedre.

Det mener han i hvert fall selv. På spørsmål om hvilken av de to kampene som kler ham best, ropes nesten svaret: «Storkamper som mot Sverige!».

– I dag var det kjedelig å spille. Jeg skal ikke lyve. Det var ikke mye ball å få. De lå bare lavt, lavt, lavt. Og vi trillet altfor mye bak der. De skapte ikke mye rom for oss. Jeg tror ikke det var én kontring. Sverige-kampen blir mye kulere foran 40.000 tilskuere, og et lag som prøver å score, sier King etter 2–0-seieren over Malta på Ullevaal.

Han skravler mye og er i godt humør. King fikk med seg et nytt landslagsmål, hans 15. på 41 kamper, og han fikk også stifte bekjentskap med Erling Braut Haaland på topp.

– Jeg prøvde å oppmuntre ham, få han til å ha selvtillit og tørre å skyte. En god spiller, og jeg synes han gjorde en god kamp. Det er litt tidlig å dømme, sier Bournemouth-profilen om debutanten.

Digger köttbullar

– Hvordan skal du takle Victor Lindelöf og Andreas Granqvist i midtforsvaret til Sverige?

– Jeg spiller Premier League mot tøffe midtstoppere hver uke, så det blir ikke noe nytt. Det er selvfølgelig to tøffe spillere, så jeg har en tøff jobb foran meg. Men hvis du lurer på om jeg er redd for å møte Lindelöf og Granqvist, så er svaret «nei».

– Du sa at du ikke hadde hørt om tomålsscorer Quiason etter dramaet sist. Har du hørt noe mer om han nå?

– Nei, jeg har ikke hørt så mye mer. Han er en god spiller som gjorde det bra mot oss og har scoret en del mål for Sverige. Men det siste jeg tenker på er Quiason og de svenske spillerne. Den eneste som kan skape trøbbel for oss, er (Emil) Forsberg. Han er en veldig god spiller som jeg vet mye om, men ellers har vi fokus på oss selv, sier King til VG.

– Så det er ingen du frykter hos Sverige?

– Hos Sverige? Nei, det er ingen jeg frykter fra Sverige.

Rivaliseringen mellom Norge og Sverige opptar ham ikke veldig.

– Jeg har familie i Sverige. Jeg har ikke hat mot Sverige i det hele tatt, og i fjor var jeg på sommerferie i Stockholm. Men det blir ingen «kjære bror» når vi drar dit. Vi går dit for å vinne. Enkelt og greit.

– Hva er det beste med Sverige? Ikea?

– Ha, ha, ha! Hva er det beste med Sverige, ja? Nei, jeg har en fetter som er veldig flink: Gee Dixon og musikken hans. Og Ikea. Kjøttboller. Det er det som er bra med Sverige.

– Du har spist der mye?

– Jeg var mye på Ikea da jeg var liten. Det var jeg definitivt, smiler Romsås-gutten.

