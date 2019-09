TILBAKE PÅ LANDSLAGET: Etter et år med opp- og nedturer, er Kristine Leine Bjørdal tilbake på landslaget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Leine tilbake på landslaget: – Har vært en berg-og-dalbane

BERGEN (VG) For 10 måneder siden droppet Kristine Leine (23) ut av sykepleierstudiet for å satse på fotballen. Et halvt år senere ble hun vraket til VM. Nå er den ferske England-proffen tilbake på landslaget.

– Det er en helt ny hverdag og jeg stortrives virkelig, sier Leine når hun møter VG på Brann Stadion dagen før privatlandskampen mot England.

Det siste året har vært kontrastfylt for 23-åringen.

I august i fjor måtte Leine melde forfall til landslagets avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Slovakia og Nederland fordi hun ikke fikk fri fra sykepleierstudiet.

Tre måneder senere tok hun valget om å legge fra seg studiene for å fokusere fullstendig på fotballkarrieren og satse mot VM.

I mai ble hun vraket fra Martin Sjögrens landslagstropp.

Men kort tid ut i mesterskapet kom det en gladnyhet for 23-åringen. Hun hadde signert proffkontrakt med den engelske toppklubben Reading.

I august 2019 er hun tilbake i den norske landslagstroppen.

– Det har vært en berg-og-dalbane. Mye opp og ned. Nå som jeg har kommet til England, så nyter jeg tilværelsen veldig, sier hun med et stort smil.

Da Reading kom med et tilbud i sommer, følte Leine at det var en sjanse hun ikke kunne la gå fra seg.

– Jeg følte jeg hadde vært lenge i Toppserien. Jeg var fire år i Røa og jeg følte det var på tide med noe nytt. Å ta steget ut var veldig fristende. Da jeg fikk tilbudet, så måtte jeg ta sjansen. Jeg hadde angret hvis jeg ikke hadde gjort det, sier hun.

– Hva er den største forskjellen fra Røa til Reading?

– Det første er vel at vi møtes hver dag til frokost. Her er lever alle av fotballen. Det er veldig annerledes med språket for meg og det må jeg venne meg til, sier hun.

– Det er stor tempoforskjell og det er mange rutinerte og erfarne jenter på laget mitt. I Toppserien er det jo veldig mange unge spillere, mens i England er det mer voksne spillere.

Publisert: 03.09.19 kl. 10:47

