Lagerbäck har sin rolle, media har sin - det er uproblematisk

At en leder for et fotball-landslag ser ting annerledes enn media, det er sånn det bør være - spesielt når det kommer kritikk av enkeltspillere. Vi har forskjellige roller.

Lars Lagerbäck benyttet pressetreffet i Valencia søndag formiddag til å ta et lite «oppgjør» med norsk presse. Det var egentlig ikke det store oppgjøret heller, mer en påpekning om at vi ser spillere og situasjoner forskjellig.

Selvsagt helt uproblematisk. En yrkesgruppe som lever av å kritisere, eller konfrontere, som media gjør, skal selvsagt tåle kritiske spørsmål tilbake.

Spørsmålet blir mer om det var nødvendig, etter 2–16 i målsjanser, det jeg vil kalle «rundspilling», og ganske klare og tydelige feil fra enkeltspillere som ble avgjørende.

Da blir det total-bom hvis mediene setter alle spillerne på fem poeng. Sånn fungerer det ikke, selv om Lagerbäck hevder at han kun ser «laget». Kanskje bommet Lagerbäck litt med timingen for kritikken her.

La oss ta VGs spillerbørs. Du må ha noen kriterier. Alle starter på lik poengsum, selvsagt, fem poeng. Scorer en spiller to mål, så må han belønnes for dette på børsen - altså stiger tallet hans. Og gjør en spiller en avgjørende feil, som avgjør kampen, så må han selvsagt trekkes, tallet hans synker.

Det er poenget med en spillerbørs. Og sånn vi vurderer det, så blir Håvard Nordtveit, og etter det Rune Almenning Jarsteins, inngripen før Spania scorer vinnermålet, helt avgjørende.

Og du må trekkes, 1–2 poeng, på børsen. Sånn fungerer det, enten Lars Lagerbäck og teamet hans liker det eller ikke.

Lagerbäck åpnet søndagens pressekonferanse med å invitere pressen til «fotballdiskusjoner, hvis dere er interessert, fordi vi har ulikt syn på dette.» Til en viss grad må synet være ulikt. Vår jobb er å evaluere spiller for spiller, individuelt, på en børs, lage journalistikk ut fra enkelt-episoder som er viktige i kampen, i tillegg til å se helheten, i kommentarer. Lagerbäcks jobb er å beskytte spillerne når han føler at det er på sin plass.

Og det følte han tydeligvis etter kampen mot Spania.

«Min jobb er å se til at spillerne ikke tar til seg kritikk,» sa Lagerbäck. Han mente at det, i hvert fall ubevisst, var mulig at kritikken ville gå inn på noen. Derfor ville han imøtegå den - utad. Og derfor valgte han å diskutere media - med media.

«Kritikken mot Håvard Nordtveit er ubegripelig,» fortsatte landslagssjefen - om den rutinerte spilleren som var sterkt involvert i foranledningen til straffesparket som senket Norge. Men media hadde ikke gjort jobben sin hvis vi ikke vurderte hele kampen til Nordtveit, og den inneholdt en situasjon som ble avgjørende for resultatet.

Men for Lagerbäck er det motsatt. To av de spillerne som ble kritisert mot Spania, Nordtveit og Haitam Aleesami, skal trolig spille mot Sverige allerede tirsdag. Lagerbäck må bygge dem opp igjen. Og han går da til - et lite - angrep på norsk presse.

Det tåler vi veldig godt.

Jeg har jobbet med samtlige landslagsjefer siden Tor Røste Fossen på midten av 1980-tallet. På et gitt tidspunkt har de, alle som en, tatt et oppgjør med media. Sammenlignet med situasjoner med Drillo og Åge Hareide, for eksempel, var søndagens Lagerbäck-kritikk bare en mild bris.

Lagerbäck ser mot Sverige-kampen. Han bruker den kjente taktikken «Vi mot alle, alle mot oss.» Men han gjorde det på en litt smartere måte enn Åge Hareide, i sin tid, som sa til norsk presse før møtet med Italia i 2004:

«Enten er dere med oss, eller dere er med italienerne.»

Så lenge Lars Lagerbäck ikke faller i den fella, så er det bare sunt med en diskusjon rundt roller, kritikk - og fokus på enkeltspillere.

Og straks kommer svenskene ...

