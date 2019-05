SKADET: Birger Meling sliter med skade. Her mot Odd tidligere i sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mer trøbbel for Horneland: Meling ute på ubestemt tid

Rosenborg-trener Eirik Horneland kan måtte klare seg uten lagets eneste venstreback, Birger Meling, i tiden fremover.

Det bekrefter den hardt pressede treneren til Eurosport. Kanalen melder at det ikke er kjent hvor lenge landslagsbacken vil være ute av spill. Det er en ankelskade som skal være problemet.

VG har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med Haakon Schwabe, medisinsk ansvarlig i Rosenborg.

Skaden på Meling betyr mer hodebry for tabelljumboen etter fem runder.

Meling er nemlig den eneste naturlige venstrebacken i troppen. 24-åringen har spilt de fem første serierundene, men var ikke med i cupkampen onsdag (3–1-seier mot Rørvik).

Meling fikk kritikk for denne taklingen i 0–3-tapet mot Molde på mandag:

Søndag møter trønderne Sarpsborg 08 i hovedkampen klokken 20 på Eurosport Norge.

Trolig er vingen Yann-Erik de Lanlay alternativet på plassen til den kampen. En annet mulighet kan være å flytte Gustav Valsvik, som er venstrebent, fra stopper til back.

– Sarpsborg er et knallgodt lag. Et lag som har stor løpskraft og som er direkte i stilen sin. Et lag som jeg liker godt å se på, sa Horneland til VG etter onsdagens cupkamp mot Rørvik.

– Hvem er favoritter?

– Jeg velger å si at Rosenborg alltid er favoritter hjemme på Lerkendal, også må vi vise at vi klarer å innfri det, svarte RBK-treneren med et smil.

Se høydepunktene fra cupseieren her:

