Uavgjort mellom Vålerenga og Sarpsborg etter nitrist 2. omgang

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 1–1) Heller ikke i Ronny Deilas sjette forsøk på å slå Sarpsborg som Vålerenga-trener gikk det veien.

Denne gangen måtte han nøye seg med 1–1 etter et blodfattig oppgjør, der alt spennende skjedde før pause – og ingenting etter. To lag i poengnød og med tidvis spillevegring bød på minimalt med god fotball de siste 45 minuttene, der Sam Adegkugbes lobbeforsøk etter 56 minutter var den eneste målsjansen i andre halvdel.

Vålerenga kom til oppgjøret med en resultatrekke stygg som julingen de fikk mot Lillestrøm, Rosenborg og 2. divisjonslaget Bærum (3–11), de sto overfor en motstander som har plaget livet av Ronny Deila i hele hans VIF-periode, og de mønstret et stopperpar som sist startet sammen i Eliteserien i 0–4-smellen for Molde for over to år siden.

Men Chidera Ejuke hadde åpenbart lagt både de siste resultatene og tunge Sarpsborg-minner bak seg og hugde til umiddelbart. Stadionuret hadde knapt startet da han bredsidet ballen i stolpen etter å ha blitt fremspilt av Aron Dønnum, og nigerianeren var både skummel og leken gjennom 1. omgang.

Likevel var det Sarpsborg som tok ledelsen, og det gjorde de med et kombinasjonsspill som selv Odds Fredrik Oldrup Jensen måtte ha anerkjent.

Med ni spillere, deriblant hele forsvarsfireren, involvert i 11 pasningstrekk bearbeidet østfoldingene Vålerenga fra venstre til høyre, og til slutt stakk Matti Lund Nilsen gjennombruddet til Jørgen Strand Larsen. Tenåringen – med to mål sist – banket ballen hardt og flatt til spissmakker Lars Jørgen Salvesen.

I det 12. Sarpsborg-trekket dunket Salvesen inn 1–0 etter 18 minutter.

Utligningen kom et drøyt kvarter senere, og igjen var Ejuke på farten. Det skal riktignok sies Matthias Vilhjálmssons boksspill fikk maks ut av 20-åringens innlegg; islendingens avslutning satte Aleksander Vasjutin skikkelig på prøve.

Omstridt mål

Sarpsborg-keeperen var nødt til å gi retur, på den stupte Aron Dønnum frem i kamp med Vasjutin som strakk seg etter ballen, og det var ikke lett å fastslå hvorvidt keeperen hadde kontroll på kula. Uansett endte ballen til enda en retur til Bård Finne, og etter en tid med lite tillit hos Ronny Deila, banket bergenseren inn utligningen.

– Jeg synes ikke det var fast grep, sa Dønnum i pauseintervjuet med Eurosport og mente dermed at dommer Kai Erik Steen gjorde rett i å godkjenne målet til Finne.

Det så ikke ut som Sarpsborg-trener Geir Bakke var uenig basert på reaksjonen hans etter 1–1.

2. omgang ble en relativt innholdsløs affære. Venstreback Sam Adegkugbe kunne faktisk blitt matchvinner da Herolind Shala spilte ham gjennom fra dypet, men Adegkugbes lobb gikk over mål.

I motsatt ende var det lite å notere, men Lars Jørgen Salvesen ble muligens snytt for straffespark umiddelbart etter pause. Ellers slet Sarpsborg med å spille til seg de største sjansene.

