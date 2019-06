FYRER LØS: Isabell Herlovsen trente skuddfoten på fredagens trening i Nice. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

La inn ekstra hvile, nå er Herlovsen klar: – Har nesten for mye energi

NICE (VG) Både Isabell Herlovsen (30) og Guro Reiten (24) sto over spillsekvensen på fredagens trening for ikke å brenne kruttet før møtet mot Australia lørdag kveld.

De to valgte å terpe på avslutninger og straffer før det er vinn eller forsvinn i åttedelsfinalen.

Herlovsen merket at hun var sliten allerede før Sør-Korea-kampen. Derfor har hun dratt litt i håndbremsen og tatt grep.

– Jeg kunne trent, men da hadde ikke kroppen vært like «fresh» som i dag. Det er en prioritering hvor jeg ville ha litt mer avslutningstrening og se ballen gå i mål. Det er tett med kamper nå og da er det viktigste at man er klar når kampen starter, sier «Isa».

På dagens trening her i Nice gikk det meste inn for Herlovsen.

– Nå kjenner jeg at jeg nesten har for mye energi. Nå gleder jeg meg veldig til kamp. Jeg har hatt godt av å ha tatt det litt roligere de siste to dagene. Jeg kjenner på kroppen nå at den er der den skal være. Det er en god følelse inn mot kampen.

Guro Reiten tok samme valg som Herlovsen.

– Du gjør det som er best for deg selv – det gjelder hele dagen. De andre ville spille, det hadde ikke jeg noe behov for i dag. Jeg vil ha kvikke bein på lørdag og få en «godfølelse» med å sette noen baller i mål.

Reiten fikk også finjustert frisparkfoten sammen med Maren Mjelde.

– Jeg har også fått trent på straffer. Det er greit å ha vært igjennom det sånn i tilfelle. Vi har trent på straffer tidligere også, så det er bare å holde det ved like, sier Guro Reiten.

Vinnerresepten

Den kommende Chelsea-proffen er klar på at Norge må løfte seg flere hakk fra Sør-Korea-kampen – hvis ikke er VM over lørdag kveld. Dette er 24-åringens vinnerresept før Australia-møtet:

– Vi er nødt til å ta ut spissen deres, Samantha Kerr. Hun må holdes unna «boksen» og ikke slippes til inne i feltet. Vi er nødt til å ha et angrepsspill som fungerer. Ha ro med ball og gjøre trygge og enkle valg fra starten av. Jo høyere i banen vi kommer, jo mer risiko kan vi ta i de pasningene. Så trenger vi at alle er på og klar for kamp.

– Vi må nok være ekstra obs på Kerr. Så må vi ligge godt og kompakt defensivt. Så handler det om å utnytte deres svakheter bakover, mener Isabell Herlovsen.

