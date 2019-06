DØD: Arild Berg. Foto: Bjørn-Armand Vagle

Arild Berg er død

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren døde lørdag, 43 år gammel.

Oppdatert nå nettopp







Gjennom prest Odd Eidner formidler familien følgende:

– Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig. Vi sitter igjen med mye kjærlighet og mange gode minner etter Arild. Familien er takknemlig for all støtte og omsorg i denne vanskelige tiden, sier Eidner på vegne av familien, melder bodonu.no.

Berg var kjent som en god midtbanespiller på Bodø/Glimt på 1990-tallet.

Han var bror av fotballspillerne Runar og Ørjan Berg, og sønn av den tidligere storspilleren Harald «Dutte» Berg.

Arild Berg var regnet som et av Norges største fotballtalenter, men valgte å trappe ned fotballen - til tross for at en rekke norske toppklubber hadde ham i kikkerten og Nils Johan Semb ønsket ham på U21-landslaget. Han var blant annet ønsket av Rosenborg.

– Han var jo den Berg som vi aldri fikk se alt av, sier VGs fotballekspert Knut Espen Svegaarden.

– Mange mener at han var den beste av de tre brødrene, men det fikk vi aldri svar på, fordi han ble skadet og syk så tidlig i karrieren. De som så alle tre som unge gutter, mener at han var den som lignet aller mest på sin far i spillestil, sier Svegaarden.

– Vi fikk dessverre aldri sett det aller beste av Arild Berg som fotballspiller.

arrow-left









expand-left arrow-right

Publisert: 22.06.19 kl. 19:42 Oppdatert: 22.06.19 kl. 19:55