SPORTSSJEF: Thomas Berntsen under Sarpsborg 08-kamp. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sarpsborg må på stopperjakt – bekrefter dialog med Magnar Ødegaard

SARPSBORG (VG) Sportssjef i Sarpsborg, Thomas Berntsen, bekrefter at de er på stopperjakt denne sommeren, og at de har dialog med tidligere Lillestrøm, og Tromsø-spiller Magnar Ødegaard (26)

Ødegaard, som er fra Sarpsborg, og tidligere har spilt for klubben, trente med sarpingene i vinter, men valgte å skrive under for AIK.

Mandag kom nyheten om at han er fristilt fra sin kontrakt med de regjerende seriemesterne i Sverige.

Med Jørgen Horn skadet på ubestemt tid, og Sheldon Bateau som kan være på vei bort, bekrefter Thomas Berntsen til VG at Sarpsborg er på jakt etter minst en, kanskje to forsvarsspillere denne sommeren.

– Er Magnar Ødegaard aktuell?

– Ja, han er aktuell, det er han fortsatt. Vi gjør ikke noe forhastet. Det er en måned til vinduet åpner og vi kan benytte spillerne.

– Har dere hatt dialog med Ødegaard den siste tiden?

– Ja, det har vi hatt helt siden han gikk til AIK, avslutter sportssjefen.

Selv sa Ødegaard til Eurosport mandag at det er aktuelt med en retur til Sarpsborg, hvor han var med på det historiske opprykket til Eliteserien i 2010. H

KLUBBLØS: Magnar Ødegaard i Tromsø-drakt i 2017-sesongen. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

– Blir det uaktuelt å sende Bateau før dere har en erstatter inne?

– Nei, det må vi se på. Det blir en løpende vurdering, avslutter Berntsen.

– Klokkertro på de vi har

Det har vært en tyngre sesong for Sarpsborg i år. De ligger på plassen over kvalifisering, men det er kun målforskjell som skiller de og Mjøndalen på plassen bak.

Begge lag har seks uavgjorte denne sesongen, og sliter med å avgjøre kamper.

– Trenger dere noe nytt i form av nye spillere for å begynne å bikke kamper i deres favør?

– Vi har klokkertro på den gjengen som er her. Men slik det har vært denne sesongen med masse skader og utskiftinger har det blitt mer rotete, svarer Sarpsborg-trener Geir Bakke.

– Hvordan takler dere dette?

– Vi «hater» det, men vi må elske å komme ut av det sammen. Vi må bli enda røffere og mer besluttsomme defensivt, avslutter han.

Publisert: 01.07.19 kl. 22:04 Oppdatert: 01.07.19 kl. 22:27