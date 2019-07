Ohi kan forsvinne fra Molde i sommer

SKIEN (VG) Det er under fire måneder siden Ohi Omoijuanfo (25) signerte for Molde, men Eliteseriens toppscorer kan bli solgt videre allerede i sommer.

Mot Odd hamret Moldes mars-kjøp inn sitt 10. mål for sesongen. Etter at Omoijuanfo ble kjøpt fra Stabæk for i overkant av 10 millioner kroner, har ingen i Eliteserien vært hetere.

Samtidig har 25-åringen vært klar på at oppholdet i Romsdal er et mellomsteg på vei til en større klubb i utlandet. Nå har VG grunn til å tro at angriperen kan forsvinne allerede i sommer.

– Godt spørsmål. Jeg kan ikke kommentere det nå, dessverre, sier Omoijuanfo til VG etter kampen mot Odd i Skien.

– Har du hørt noe?

– Jeg kan ikke si noe. Ha-ha. Takk!

Taus Molde-direktør

VG kontaktet agent Atta Aneke tidligere fredag med spørsmål om Omoijuanfos fremtid.

Han har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Molde-direktør Øystein Neerland er på sin side svært ordknapp.

– Ingen kommentar, er alt Neerland vil si på spørsmål om Omoijuanfo.

– Deilig å ha bikket 10

Omoijuanfo sa i fjor vinter nei til et lukrativt tilbud fra kinesiske Henan Jianye, som senere viste interesse for Strømsgodset-spiss Marcus Pedersen.

Oslo-karen ble tilbudt over 10 millioner kroner i årslønn, etter skatt, men Omoijuanfo mente en overgang ikke var sportslig attraktiv nok.

Nå kan Omoijuanfo få sjansen i utlandet likevel. Han har i alle fall gjort sitt for å tiltrekke seg interesse. Mot Odd scoret 25-åringen, spilte til en 7-er på børsen og ble utropt til banens beste av VG.

– Det er selvfølgelig deilig å ha bikket 10 (mål). Tosifret nå er deilig, men det er kjipt at vi ikke tar tre poeng, forteller Omoijuanfo, som mener Molde slet med å holde roen i laget etter å ha ledet 2–0 til pause.

Publisert: 06.07.19 kl. 02:30