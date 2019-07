Jönsson om attraktive Stabæk-spillere: - Bra at telefonen går varmt

Stabæk-trener Jan «Janne» Jönsson har allerede sikret seg to nye spillere fra 1. august, men han utelukker ikke at det vil skje mer.

Yaw Amankwah og Sammy Skytte trener for tiden med Stabæk, og vil være klare for spill når overgangsvinduet i Norge åpner 1. august. Amankwah kom til klubben fra danske Hobro, og den høyreiste midtstopperen melder seg klar til kamp da han blir spilleklar.

– Det er selvfølgelig frustrerende å ikke kunne bidra nå, men det gjelder bare for meg å trene godt, og holde formen bra, forteller midtstopperen fra Bergen.

Jönsson mener Stabæk har fått inn to spillere med lederegenskaper og spillere som tar i et tak på banen. Han forteller at det er bra for klubben og ikke minst spillerne selv at de får en måneds trening før de kan spille.

– Det er gode spillere, men også herlige karakterer. De tar for seg, og de vil noe med treningen og fotballen. De kommer også med bra erfaring som vil være bra for de unge her i klubben, sier Stabæk-treneren.

– En sterk fotballspiller

Skytte kommer på lån fra den danske klubben Midtjylland og skal være i Stabæk ut sesongen. Den danske midtbanespilleren tar med seg mange kamper fra den danske toppdivisjonen, og u-landslagskamper for Danmark.

– Han er en sterk fotballspiller med en bra teknikk. Han er også en bra to-veisspiller, en ballvinner med godt blikk for spillet, forteller Jönsson om 22-åringen.

Den 59 år gamle treneren sier han er fornøyd med laget han får til høsten. Likevel utelukker han på ingen måte at det kan skje en del i overgangsvinduet som kommer. Både på spillere inn og ut fra klubben.

– Vi må alltid se etter forsterkninger, for vi kan fort miste spillere. Det kan allerede skje i august. Jeg vil ikke gi deg navn, men jeg kan si det er flere spillere som klubber ser på, forteller Jönsson og legger til:

– Det er jo bra for klubben at telefonen går varmt interessen er stor for spillerne.

Publisert: 21.07.19 kl. 09:52

