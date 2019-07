SUKSESS: Sadio Mané (t.h.) er en svært viktig brikke for Liverpools mannskap. Her er han sammen med Naby Keïta i seieren over West Ham i august i fjor. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ber Sadio Mané forlate Liverpool for «verdens beste klubb»

Søndag kan Liverpool-stjernen skyte Senegal til finale i Afrikamesterskapet. Med seg på veien får han et råd fra sjefen i det senegalesiske fotballforbundet.

– Han vant Champions League forrige sesong, og har sjansen til å dra til Real Madrid. For meg er det den beste klubben i verden, og selv om jeg er Barcelona-fan synes jeg Real Madrid er best, og Mané burde vurdere det tilbudet skikkelig, sier Saee Seck til The Mirror.

Tunisia er nest siste hinder for senegaleserne, som har dratt i land to knepne 1–0-seirer mot Uganda og Benin i utslagsrundene.

les også «Leo»: – Vanskelig å tro at Liverpool kan prestere like bra igjen

Der har Sadio Mané selvsagt hatt en sentral rolle. Først scoret han det avgjørende målet, deretter var han servitør i kvartfinalen.

– Alle i verden vet at Mané er blant de ti beste fotballspillerne i verden og han oppnådde bemerkelsesverdig suksess i Liverpool forrige sesong, sier Seck.

Suksessen til Mané er imidlertid dårlige nyheter for Jürgen Klopp og co.

les også Klopps syngende Fjørtoft-intervju er blitt en mega-hit

Ikke fordi han blir en enda mer attraktiv mann for andre klubber i Europa, men avansementet i Afrikamesterskapet betyr at Mané ikke får trent nevneverdig med laget før sesongstart 9. august.

– De kommer, men vi vil ikke ha oppkjøring sammen. Vi vil kun ha én uke sammen før vi starter med kampene, uttalte Klopp.

Den tyske manageren avviser imidlertid at Liverpool kommer til å handle forsterkninger i sommer.

– Vi har allerede hentet dem, dere har bare ikke skjønt det. Rhian Brewster, Oxlade-Chamberlain spilte ikke forrige sesong, i tillegg til alle de unge spillerne. De er alle nye spillere for oss, sa Klopp.

Publisert: 14.07.19 kl. 11:56

