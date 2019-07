Faye Lund angrepet av Odd-supporter: – Helt sykt

NEDRE EIKER (VG) Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund (20) trengte medisinsk assistanse etter en konfrontasjon med en Odd-supporter under søndagens kamp.

Hendelsen oppsto etter 56 minutter. Olivier Occéan (37) saksesparket Mjøndalen i ledelsen. Mens lagkameratene feiret, sto Faye Lund i mål på motsatt side – rett foran Odd-fansen.

Plutselig så den talentfulle keeperen at en mann tok seg over gjerdet og gikk mot ham. Etter noen sekunder skal Odd-supporteren ha tatt tak i Faye Lunds flaske og kastet den mot ham. Idet flere politimenn entret banen, gikk MIFs sisteskanse i bakken.

– Han truer meg, tar flasken min og kaster den på meg. Det er helt absurd å gjøre på en fotballbane. Det sitter små barn tre-fire meter unna. Jeg prøver å holde meg rolig. Jeg får den heldigvis i leggen. Jeg kunne fått den i ansiktet. Da vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Det er helt sykt at folk kan holde på sånn, sier Faye Lund til VG.

Politiet opplyste søndag kveld at de har anmeldt mannen.

BRÅK: Det oppstod tumulter mellom politi og supportere på bortefeltet etter hendelsen. Etter hvert ble to stykker bortvist. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix

Aldri opplevd lignende

Mjøndalen vant til slutt kampen 2–0. Underveis ble mannen som skal ha kastet flasken, ført bort av politi.

– Hva håper du skjer med han som gjorde dette?

– Jeg håper han blir anmeldt eller får en kraftig straff. Vi kan ikke holde på sånn. Når det først er folk på stadion, skal de ikke bli redde for å komme på kamp. Norsk fotball er såpass smått. Vi må holde en viss standard når det gjelder tribunekultur i Norge, sier Faye Lund, som voktet buret for det norske U20-landslaget under VM i Polen tidligere i sommer.

– Har du opplevd noe lignende tidligere i karrieren?

– Nei, aldri.

– Skandaløst

Mjøndalen-trener Vegard Hansen så ikke situasjonen, men er lei seg over å høre hva keeperen hans ble utsatt for.

– Det er skandaløst. Idioter finnes det overalt. Det viser at vi må være nøye med vakthold. At en kommer ut på banen i seg selv, er ikke bra, sier Hansen til VG.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo karakteriserer opptrinnet som «trist».

– Det skal ikke skje. Det må straffes. Det er forferdelig trist. Vi må tåle å få oss en på trynet, uten å oppføre oss sånn. Det skal ikke være utrygt å være på en fotballbane. Det er nok et skår – i tillegg til tapet, sier Fagermo.

Publisert: 14.07.19 kl. 20:55 Oppdatert: 14.07.19 kl. 21:10