Manchester City punkterte kampen på to minutter: Fem poeng opp til Liverpool

(Crystal Palace – Manchester City 0-2) Manchester City må vinne kamper i jakten på Liverpool. Da Gabriel Jesus og David Silva avgjorde kampen i løpet av to minutter lørdag viste laget fotball i verdensklasse.

Fortsatt er det fem poeng opp til Liverpool, som har en kamp mindre spilt, før rivalens møte med Manchester United i morgen. Men det var ikke tvil om at stjernegalleriet fra den blå delen av Manchester jaktet en helt nødvendig seier i London.

Pep Guardiolas menn strammet grepet mot Crystal Palace fra første spark på ballen med høyt tempo og det velkjente pasningssterke spillet. Men det var først rett før pause det løsnet for bortelaget som da hadde lagt et massivt press på motstanderen.

Først stupte Gabriel Jesus inn headingen på det perfekte innlegget fra Bernardo Silva i det 39. minutt. Det var likevel bare en forsmak på det som skulle komme rett etterpå.

Crystal Palace hadde vært svært disiplinerte og gjort det trangt for City gjennom hele omgangen. Men da de for første gang i kampen virkelig gikk i angrep med store deler av laget, på direkten etter scoringen, ble de straffet kontant.

Og det var litt av et klassemål City da vartet opp med i neste angrep. Etter at De Bruyne, Gabriel Jesus Gabriel og Mendy hadde bragt ballen til 16-meteren lå ballen i bena til Sterling. Med en råfrekk lobb over forsvarerne fant han David Silva som hadde kommet i høy fart bakfra og klemte til på volley. Skuddet på direkten av sluttet et nydelig angrep i nettmaskene, etter at den gikk mellom bena til keeper Hennessey. Og da måtte selv også Pep Guardiola applaudere på sidelinjen over det som hadde skjedd i løpet av to minutter. Og da var oppgaven med å komme tilbake nesten håpløs for Roy Hodgson og laget hans. For hjemmelaget gikk til pause med null avslutninger på mål.

Superspillet til Manchester City forsatte etter pause uten at det ble scoring, men det var nær ved en rekke anledninger og blant annet burde Sterling satt ballen i nettet på en av hans store sjanser. De Bruyne traff også stolpen og Crystal Palace-keeper Hennessey ble satt på prøve gjennom hele kampen.

Men Manchester City har satt seg i en situasjon denne høsten som betyr at de er nødt til å vinne kamper fremover for å holde noenlunde følge med Liverpool, som har nektet å tape kamper denne høsten.

Manchester City kom på sin side fra to overraskende tap på de fire foregående ligakampene, mot Norwich og Wolverhampton. Og to tap i løpet av første fjerdedelen av sesongen hører til sjeldenheten for laget som til sammen tapte seks kamper de to foregående sesongene.

Men med Liverpool-seier mot Ole Gunnar Solskjærs lag er forspranget ned til Manchester City oppe i åtte poeng for det eneste så langt ubeseirede laget i Premier League.

