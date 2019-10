DOHA: I Qatar bygges det nå store nedkjølingsanlegg utendørs i gatene. FOTO: Lise Åserud / Scanpix

Installerer enorme nedkjølingsanlegg i gatene

Qatar forbereder seg til fotball VM med å installere stadig flere nedkjølingsanlegg utendørs.

De store airconditionanleggene inne på stadion i Doha vakte oppsikt under VM i friidrett. Nå melder The Washington Post at det ikke bare er stadioner som blir nedkjølt ved hjelp av gigantiske airconditionanlegg.

Ute i gatene og langs fortau er det også blitt installert tilsvarende nedkjølingsanlegg som et ledd i forberedelsene til fotball VM 2022. Til og med på åpne kjøpesentre og markeder utendørs skal folk kunne shoppe i mild bris.

Årsaken er de høye temperaturene i landet. Varmen gjorde at hele fotball VM måtte utsettes fem måneder. For første gang i mesterskapets historie, skal VM nå gjennomføres på vinteren.

Kampene skal spilles mellom 21. november og 18. desember. Da er gjennomsnittstemperaturen i Qatar mellom 19 og 24 grader, ifølge Storm. Til sammenligning kan temperaturene komme opp mot 50 grader i sommermånedene.

Også friidretts-VM ble gjennomført halvannen måned senere enn vanlig grunnet heten i Persiabukta. Selv da måtte maratonløpet arrangeres midt på natten for å gi utøverne mest mulig levelige forhold. Likevel måtte nesten halvparten av deltagerne bryte. Noen måtte også trilles bort i rullestoler.

KHALIFA: Noen arbeidere jobber med det store nedkjølingsanlegget på Khalifa International Stadium i Qatar FOTO: Karim Jaafar / AFP

Ond sirkel

Qatar er et lite land, faktisk det aller minste som noen gang har arrangert et VM. Det nest minste landet er Sveits, som arrangerte VM i 1954. Det er imidlertid tre ganger så stort som Qatar. Likevel er Qatar det landet i verden med størst utslipp av CO₂ per innbygger, ifølge Verdensbanken. Det er mer enn tre ganger så mye som USA, og nesten seks ganger så mye som Kina.

I dag bruker Qatar 60 prosent av sin elektrisitet på nedkjøling. Til sammenligning bruker Kina og Inda mindre enn ti prosent på aircondition.

Som The Washington Post påpeker inngår imidlertid den omfattende nedkjølingen i en ond sirkel. Airconditionanleggene benytter nemlig store mengder fossilt brensel, noe som fører til utslipp av karbondioksid, som atter igjen er med på å forverre temperaturen og øke behovet for nedkjøling i området.

Seniordirektør ved Qatars institutt for Miljø- og energiforskning, Mohammed Ayoub, sier til den amerikanske avisen at de frykter enkelte byer i Midtøsten skal bli ubeboelige i fremtiden.

Utsatt for kritikk

De kritiske røstene til det kommende verdensmesterskapet i Qatar har vært mange. Organisasjoner som Amnesty og Human Right Watch har belyst omfattende menneskerettighetsbrudd, blant annet i forbindelse med byggingen av fotballstadioner til VM. Kritikken har ikke stilnet etter trøbbel i forbindelse med friidretts-VM.

Der ble arrangøren beskyldt for å jukse med lyden, frakte inn busslaster med fremmedarbeidere, og presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, kalte tilskuertallet«skandaløst» og «pinlig».

Kritikken ser imidlertid ikke ut til å bekymre FIFA-president Gianni Infantino, som mener mesterskapet i Qatar blir det vakreste VM-et.

SLUNKNE TRIBUNER: Det var mange seter ledig under årets VM i friidrett. FOTO: Robert Ghement / EPA

