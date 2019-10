FLEKKET AV SEG: Erling Braut Haaland prater med sin trener Jesse Marsch etter 4–3-kampen på Anfield. Foto: Simon Stacpoole / Offside

Haaland ber om å bli skjermet fra pressen: – Dritkjedelig

LIVERPOOL (VG) Erling Braut Haaland (19) har de siste ukene vært et av de mest omtalte talentene i Fotball-Europa. Nå håper nordmannen at han kan få slippe å snakke så mye med pressen.

– Medieoppmerksomheten er enorm. Det er et godt trykk, sier Haaland til VG etter å ha scoret sitt fjerde Champions League-mål for sesongen, denne gangen mot Liverpool i en heseblesende 4–3-kamp på Anfield.

Det har tatt helt av rundt unggutten de siste to ukene, etter at han scoret hat trick i Champions League-debuten mot Genk, hans fjerde hat trick allerede for Red Bull Salzburg denne sesongen. Etter målet mot Liverpool står han med 18 mål på 11 kamper denne høsten.

les også Haaland åpner opp om dramatiske døgn: – Har ligget i sengen og tenkt mye

Det legges ikke bare merke til i Østerrike og hjemme i Norge. Oppmerksomheten i britisk presse var stor inn mot onsdagens oppgjør: BBC, ESPN og Daily Mail var blant avisene som hadde store saker om den Leeds-fødte angriperen denne uken, og han har blitt koblet til Manchester United, der gamlesjefen Ole Gunnar Solskjær befinner seg.

Etter kampen mot Liverpool tok Haaland seg god tid til å snakke med norsk presse, som han underholdt i over ti minutter før han gikk videre til engelske og østerrikske medier. Men nå kommer han med en bønn til Salzburgs medieavdeling:

– Klubben er god til å skjerme meg litt, men jeg får håpe det blir mer skjerming fremover. Det blir vanskelig, men vi får prøve. Jeg har lyst til å bli skjermet.

– Hvorfor det?

– Det er jo dritkjedelig. Jeg kjeder meg nå, sier Haaland.

– Hvor lei er du av å stå her?

– På en skala fra 1 til 10? 9,9.

Den ordknappe jærbuens karakteristiske håndtering av medienes spørsmål ble kjent for det internasjonale publikum etter at 19-åringen leverte dette intervjuet etter sin eventyrlige Champions League-debut:

– Jeg tror at intervjuet bare var en overflod av følelser som han prøvde å skjule litt. Jeg tror han bare var veldig, veldig glad der og da, sa Haalands danske kamerat Rasmus Kristensen til VG på tirsdag.

Også i møte med norsk presse etter kampen mot Liverpool leverte 19-åringen noen klassiske «Haaland-svar».

– Det var jo forventet, som jeg sa for fem minutter siden, hvis du fulgte med da, sier Haaland småfrekt til en reporter som på tampen av intervjuseansen stiller et spørsmål om hvordan det var å få beskjed om at han kunne spille en halvtime mot Liverpool til tross for trøbbel med lungene.

les også Klopp hyller Haaland: – Fremtiden til norsk fotball er sikret

– Ja, svarer han da VG spør om gamlesjefen Ole Gunnar Solskjær har lært ham hvordan han kan analysere motstanderne sine fra benken før han blir byttet inn, slik den nåværende United-manageren var så kjent for da han spilte.

– På hvilken måte da?

– Som du sa.

– Kan du sette dine egne ord på det?

– Nei, du sa det, så da har du satt ord på det.

– Hva er det Solskjær har lært deg?

– Du sa det akkurat.

Haaland, som har avslørt at Zlatan Ibrahimovic er hans store forbilde, svarte deretter slik da hans samtale med Liverpool-spiller James Milner etter kampslutt – der begge holdt seg foran munnen for ikke å kunne bli tolket på kamera – ble trukket frem i et spørsmål:

– Jeg er en stjerne nå, så da må sånne regler følges.

