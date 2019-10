GULLGUTTER TIL 920 MILLIONER: Joshua King (til venstre), Martin Ødegaard og Sander Berge er de klart mest verdifulle spillerne på Norges lag, basert på VGs lite. Bak Mathias Normann, Tarik og Mohamed Elyounoussi. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Spania er verdt fire milliarder kroner mer enn Norges lag

ULLEVAAL (VG) Fotballkamper avgjøres fortsatt ikke av spillernes verdi i kroner og øre – og det er definitivt ett av Norges håp foran møtet med storfavoritt Spania i kveld.

Nå nettopp







Slik kom vi frem til summene VG har brukt nettsiden Football-Observatory , tilhørende CIES (Internasjonalt senter for sportsstudier), og Transfermarkt for å komme frem til summene på de norske og spanske landslagsspillerne.

VG gjør oppmerksom på at prissettingen ikke nødvendigvis ville samsvart med en reell overgangssum om en av de listede spillerne hadde blitt kjøpt av en annen klubb. Hensikten er likevel å gi en pekepinn på omtrentlig verdi for de to lagene.

Originalprisene er oppgitt i euro, og VG har for enkelthets skyld rundet ned euro-kursen til nøyaktig 10 norske kroner (fredagens kurs var 10,0375). Der CIES har anslått verdien på spillerne til å ligge på eksempelvis 40-50 millioner euro, har VG estimert prisen på midten – i dette tilfellet til 45 millioner euro.

VG har plassert lagenes mulige startellevere etter noenlunde forventede salgssummer, og selv om Norge overgår milliarden med sine 11 menn, er det langt opp til Spanias drøyt fem milliarder på samme antall spillere.

De har verdens dyreste keeper, Chelsea-baskeren Kepa Arrizabalaga, de har Real Sociedad-spissen Mikel Oyarzabal og ikke minst Atlético-sentralen Saúl Ñiguez. Sistnevnte er alene verdt nesten like mye som hele Norges lag totalt – og skarpere kan ikke bildet av Lars Lagerbäcks mannskap i underdog-rollen bli.

Tidenes norske landslagssjef Egil «Drillo» Olsen la aldri skjul på at han på forhånd hatet å møte antatt svakere lag, men elsket oppgjørene mot de store nasjonene. Lars Lagerbäck ser det ikke helt på samme måte:

– Jeg er ikke like følsom som Drillo, jeg hverken hater eller elsker motstand. Det er bare å forberede seg mest mulig. Veldig spennende å møte de beste lagene og måle seg mot dem. Men for meg er det «business as usual», sier svensken.

Etter fredagens pressekonferanse, der tidligere Spania-proff og i dag NFF-ansatte Dan Eggen (25 A-landskamper) var tolk, nevner Lagerbäck to «underdog-prestasjoner» han husker best fra egen trenerkarriere:

Islands seiersbragd i EMs åttedelsfinale mot England i 2016 – og Sveriges seier ti år tidligere over nettopp Spania. Det var i EM-kvalifiseringen til mesterskapet i 2008 (som Spania vant), og fra høsten 2006 og frem til i dag har Spania spilt 64 kvalifiseringskamper i EM og VM (nyvinningen Nations League ikke inkludert).

De har bare tapt tre av dem. Lagerbäck påførte spanjolene altså det ene, sammen med Nord-Irland (også i 2006) og Slovakia (2014).

– Det er alltid kult å spille mot de tøffe lagene og se hvor listen ligger. Spiller du mot de beste, får du mer ut av hvor kvalitetene dine ligger også. Så er det kamper du foretrekker å spille imot en underdog. Du vet du kommer til å holde på ballen mer, skape mer sjanser og score mer mål, sier Joshua King, som stilte på fredagens pressekonferanse sammen med Martin Ødegaard:

– Alt i alt har jeg ikke gledet meg så mye som til kampen nå. Fullsatt Ullevaal, kan ikke be om mer, og det er så mye som står på spill, siden vi har kastet bort fire poeng. Det presset liker jeg, sier King.

Bournemouth-proffen får etter alt å dømme Martin Ødegaard bak seg som hengende spiss lørdag kveld. På VGs pengeliste utgjør Real Sociedad-spilleren verdi alene over tredjedelen av den norske totalen.

NORGES VERDI: 1,225 MILLIARDER

Rune Almenning Jarstein (35), Hertha Berlin – 15 millioner

God standing i tysk fotball, men ingen salgsvare på grunn av alder. Kontrakt til 2021 – året han fyller 37.

Omar Elabdellaoui (27), Olympiakos – 60 millioner

I fin «foballalder», men har også passert grensen som betyr at han trolig bare kan selges én gang til for en skikkelig god sum. Kontrakt til 2021 med Olympiakos, klubben han har tilhørt siden 2014. Kaptein i Hellas og visekaptein for Norge.

Håvard Nordtveit (29), Hoffenheim – 30 millioner

Har slitt med spilletid denne sesongen, til tross for at datamillionærklubben ofte mønstrer tre midtstoppere. Innhopp på midtbanen nylig. Blir likevel ikke sett på som transferobjekt og har ingen planer om å forlate klubben i neste overgangsvindu.

Kristoffer Vassbakk Ajer (21), Celtic – 30 millioner

Liten tvil om at han har mer salgsverdi enn midtstoppermakker Nordtveit. Har lang kontrakt (2022) og kan selges både én og to ganger til i løpet av karrieren. Vil garantert gå fra mer enn denne Transfermarkt-satte summen om en større og rikere klubb enn Celtic ønsker ham.

les også Ajer kritisert for «bisart» forsvarsspill: – Vanvittige krav

Haitam Aleesami (28), Amiens – 30 millioner

Gikk gratis (Bosman) fra kaosklubben Palermo til franske Amiens, der han altså sitter med en fersk treårskontrakt, som betyr verdistigning. Startet ni av de ti siste landskampene på venstrebacken for Norge.

Stefan Johansen (28), Fulham – 40 millioner

Slet med å spille seg inn på laget da klubben fikk prøve seg i Premier League, men virker å være inne i Fulham-varmen igjen, både basert på spilletid i høst og at han nylig fikk ny treårskontrakt med London-klubben.

Sander Berge – 220 millioner

Rimer veldig med summen Genk skal kreve for sin midtbanespiller. Kan dermed bli tidenes dyreste norske fotballspiller om han forlater den regjerende belgiske mesteren i løpet av det neste året, men hvilken klubb som byr og dens ligatilhørighet vil påvirke prissjiktet.

Markus Henriksen (27), Hull – 50 millioner

Vil neppe gå for så mye som denne summen om Hull slipper ham i januar med bare et halvår igjen av kontrakten, men liten tvil om at den engelske Championship-klubben har priset nordmannen relativt høyt gjennom de siste overgangsvinduene.

Ole Selnæs (25), Shenzen – 50 millioner

Kostet det dobbelte da han forlot franske Sáint-Etienne for sin nåværende kinesiske klubb – altså rundt 100 millioner, og prisfallet har garantert sammenheng med standingen på ligaen. Blir hevdet at Selnæs har en lønn på drøyt 30 millioner i året i Shenzen.

Martin Ødegaard (20), Real Sociedad – 450 millioner

I særklasse dyrest hos Norge – og basert på nivå, alder, attraktivitet og form er nok prisen i nærheten av det den ville vært på det reelle overgangsmarkedet. Står overfor karrierens største fotballkamp – foreløpig – når han skal vise seg frem på et fullsatt Ullevaal mot nasjonen der han har markert seg i sesongstarten.

Joshua King (27), Bournemouth – 250 millioner

Har muligens hatt en enda sterkere markedsverdi innad i England, spesielt etter supesesongen med 16 ligamål i 2016/17. Halvveis i fireårskontrakten han signerte for to år siden – som trolig påvirker prisen noe nedover. Likevel en av de heftigste salgsobjektene i Norge som fast innslag i Premier League.

SPANIAS VERDI: 5,310 MILLIARDER

Kepa Arrizabalaga (25), Chelsea - 800 millioner

Dette var prisen (utkjøpsklausulen) han gikk for til Chelsea fra Athletic sommeren 2018 og ble tidenes dyreste keeper (slo såvidt Liverpools Alisson Becker-kjøp en måned i forveien). Kan ha (minst) ti gode år foran seg på toppnivå og i keeperkøen på det spanske landslaget står han trolig foran Manchester Uniteds David De Gea.

Jesús Navas (33), Sevilla - 85 millioner

Den gamle lynvingen er blitt omskolert til back de siste sesongene. Eneste spanjol med «bare» tosifret millionbeløp, som muligens også er en litt høy pris for en 33-åring. Uansett forlater han neppe Sevilla igjen, byen og stedet han alltid har vært tett knyttet til.

Sergio Ramos (33), Real Madrid – 125 millioner

En av verdens beste forsvarere i en årrekke, og med en helt annen prislapp for seks-syv år siden. Alderen gjør ham mindre attraktiv, og mannen som på Ullevaal oppnår flest landskamper for Spania (168) gjennom historien, spiller neppe i noen annen europeisk toppklubb enn Real Madrid.

Iñigo Martínez (28), Athletic – 250 millioner

Gikk den «forbudte vei» i Baskerland fra Real Sociedad til Athletic da Manchester City hentet suksessen Aymeric Laporte fra Bilbao. Den gangen kostet Iñigo 32 millioner euro, altså mer enn han er listet opp med her, men prisen gikk i været fordi de trigget utkjøpsklausulen. Ikke bankers på laget mot Norge og har heller ikke allverdens med landskamper som 28-åring (8). Årsaken heter Gerard Piqué.

Juan Bernat (26), PSG – 350 millioner

Inn og ut i Bayern, relativt fast på PSG – og har ifølge CIES økt prisen med nesten 100 millioner ut fra den reelle transfersummen som ble rapportert at franskmennene betalte. Barcelonas Jordi Alba er ute, og Bernat kjemper med debutanten Sergio Reguilón (22) om venstrebackplassen.

Dani Ceballos (23), Arsenal – 600 millioner

Har vært usikker til Norge-kampen på grunn av skade, men blir klar. Real Madrid-eiendommen – utlånt til Arsenal i Premier League – er blant de mest verdifulle i kroner og øre på dette spanske laget. Har herjet i mesterskap for U-landslag og i meget spennende fotballalder.

VERDT MER ENN NORGE: Kepa Arrizabalaga, her på Ullevaal fredag, og Saúl Ñiguez (til høyre) nærmer seg en verdi på to milliarder kroner. Foto: NTB Scanpix og Reuters

Saúl Ñíguez (24), Atlético – 1,15 milliarder

En av Spanias aller beste fotballspillere. Deler av grunnen til at prisen overgår milliarden på den nær komplette midtbanespilleren er at han signerte niårskontrakt med Atlético for to år siden. Da blir du dyr, og utkjøpsklausulen skal ligge på nesten 400 millioner kroner mer.

Sergio Busquets (31), Barcelona – 350 millioner

Eneste Barcelona-spiller i troppen og sammen med Ramos en av de siste levningene fra Spanias verdensherredømme fra 2008-2012. Har passert 30, blir antageligvis klokere og klokere på banen, men billigere og billigere utenfor. Likevel en ålreit sum for verdens kanskje beste defensive midtbanespiller de siste ti årene.

Thiago Alcántara (28), Bayern München – 350 millioner

Den eneste spilleren Pep Guardiola skulle ha da han overtok Bayern München i 2013. Er i sin beste fotballalder nå, og hadde fort blitt dyrere om en rik klubb hadde bladd opp, selv om skadehistorikk trekker ned. Har herjet med Norge før – i EM-semifinalen for U21-lag i 2013. Da inngikk blant annet Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Stefan Johansen og Joshua King på det norske laget.

Rodrigo Moreno (28), Valencia – 450 millioner kroner

Mange trodde den Brasil-fødte angriperen skulle bytte ut Valencia med Atlético i sommer. Ble spekulert i en pris på rundt 60 millioner euro, altså litt høyere enn hva han er oppført med her. Er blitt et slags førstevalg på topp for Spania. Spilte også U21-semifinalen mot Norge for seks år siden – og scoret.

Mikel Oyarzabal (22), Real Sociedad – (22) – 800 millioner

Martin Ødegaards lagkamerat er i ferd med å bli spansk fotballs nye gullgutt. Helt i toppen av prissjiktet på dette Spania-laget og vil trolig koste noe i nærheten av denne summen om han blir kjøpt fra «La Real» en dag. Mest sannsynlig spiss mot Norge på Ullevaal.

Publisert: 12.10.19 kl. 16:27







Mer om