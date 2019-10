TAPTE: RBK-kaptein Mike Jensen i kamp med Sportings Wendel. Rosenborg tapte i Europa - igjen. Foto: CARLOS COSTA / AFP

Tabbe senket Rosenborgs poeng-håp

(Sporting Lisboa-Rosenborg 1–0) Rosenborg holdt ut i 70 minutter denne gangen. Så kom tabben, så kom baklengsmålet - som gjorde at denne fotballhøsten blir ekstremt trist for det tidligere mesterlaget fra Trondheim.

Med null poeng etter tre kamper i Europa League, og 13 kamper uten seier i denne turneringen, blir resten av høsten en kamp for å komme seg opp på en tredjeplass i serien - og avslutte Europa League med å unngå den fæle «rekorden» på 15 kamper i Europa League uten seier ...

I de europeiske gruppespillene, siden Rosenborg vant 2–0 i Champions League, på Mestalla i Valencia, har ikke RBK holdt nullen en eneste gang på bortebane.

Det er 11 år og 352 dager siden prestasjonen på Mestalla.

Siden den gang har Rosenborg vært med i gruppespill i Europa, enten i UEFA Cupen eller Europa League, ved sju tilfeller. På de sju gruppespillene har RBK spilt 19 bortekamper. Det har gitt én seier, mot Rapid Wien i 2012.

Ellers er det blitt 14 tap og fire uavgjorte. Og bare 10 scoringer og sju poeng totalt. Det gir et poengsnitt på bortebane i Europa siden 2007 på 0,36 poeng pr kamp.

Mot Sporting Lisboa virket det lenge som Rosenborg skulle holde nullen borte mot europeisk motstand i et gruppespill for første gang på nesten 12 år. Men en merkelig situasjon sørget for at RBK står med null poeng etter halvspilt serie.

Det var spilt 70 minutter, da den tidligere Everton-angriperen Yannick Bolasie prøvde en håpløs heading, som normalt går rett i klypene på RBK-keeper André Hansen. Men midtstopper Even Hovland kom borti den ballen, helt unødvendig, skiftet retning - og plutselig var keeper Hansen utspilt. Han rakk ikke å reagere, ballen gikk i mål.

RBK lå under - igjen.

Det var trist, fordi i denne kampen så hadde Eirik Hornelands mannskap noe å komme med. Sporting hadde ballen mest, og skapte noen sjanser. Men det gjorde Rosenborg også. Både David Akintola og Mike Jensen hadde muligheten, men det ble litt nølende når det nærmet seg Sporting-målet.

Og scoringen til det portugisiske laget kom akkurat da det virket som om RBK hadde litt tak på det, at de nærmet seg en scoring. RBK prøvde å kjempe seg tilbake, satte inn Anders Konradsen, Bjørn Maars Johnsen og Pål André Helland, men heller ikke det hjalp.

Det ble nok en kamp i Europa uten poeng, for Rosenborg.

RBK borte i Europa RBKs bortekamper i Europa, siden 2–0 over Valencia på Mestalla 6. november 2007: 2008: St Etienne 0–3 FC København 1–1 * Sist i sin pulje i UEFA-cupen 2010: Bayer Leverkusen 0–4 Atletico Madrid 0–3 Aris 0–2. * Sist i sin pulje i Europa League. 2012: Rapid Wien 2–1 Metalist 1–3 Bayer Leverkusen 0–1 * Nest sist i sin pulje i Europa League. 2015: St Etienne 2–2 Lazio 1–3 Dnipro 0–3 * Sist i sin pulje i Europa League. 2017: Real Sociedad 0–4 Zenit St Petersburg 1–3 Vardar 1–1 * Nest sist i sin pulje i Europa League. 2018: Celtic 0–1 Salzburg 0–3 Leipzig 1–1 * Sist i sin pulje i Europa League. 2019: Linz 0–1 Sporting Lisboa 0–1 * Ligger sist i sin pulje i Europa League.

