Haaland (19) er toppscorer i Champions League: – Jeg er forbannet og sur

(RB Salzburg-Napoli 2–3) Ikke rart han gikk ned i lotusstilling etter straffescoringen. Målshowet fortsetter Erling Braut Haaland med to nye iskalde scoringer mot Napoli. 19-åringen er toppscorer i Champions League og kopierer verdensstjernene Didier Drogba og Karim Benzema.

Med sine seks scoringer er Erling Braut Haaland toppscorer i Champions League - ett mål foran Bayern Münchens notoriske målmaskin Robert Lewandowski.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Nå er jeg forbannet og sur, sier Haaland til Viasat etter tapet. Haaland er forbannet etter det andre strake tapet i Champions League.

– Vi gjør noen nybegynnerfeil som gjør at vi slipper inn 2–1. Det er tung, altså, å ikke sitte igjen med en dritt etter en sånn kamp på hjemmebane. Det er skuffende, fortsetter han.

- Han er toppscorer, toppscorer i Champions League, og han er norsk. Spiller ikke på et av de største lagene heller, har møtt to lag fra de store fotballnasjonene og har levert så det holder, sier tidligere VIF-spiller Freddy dos Santos i VGTVs studio.

Haaland klarte uansett ikke å hindre at Napoli påførte Salzburg det første hjemmetapet på tre år. Den belgiske Dries Martens og Lorenzo Insigne senket til slutt Haaland & co.

Sjekk listen Erling B. Haaland, RB Salzburg 6. Robert Lewandowski, Bayern M. 5 Harry Kane, Tottenham 4. Serge Gnarby, Bayern München 4 Raheem Sterling, Manchester City 4. Mislav Orsic, Dinamo Zagreb 4.

Han har scoret i sine tre første Champions League kamper - tre mot Genk hjemme og ett mot Liverpool på Anfield. Den prestasjonen matches bare av Didier Drogbas inntreden i Chelsea høsten 2004.

– Det er et eventyr, sier Rune Bratseth i Viasats studio.

Selv er han mer nøktern.

– Jeg synes det gikk fint, jeg. Jeg klarte meg greit utpå der, så det gikk greit, sier Haaland.

– Han er en topp, topp spiller. Han elsker de store øyeblikkene, men bryr seg også om laget. Han har en god personlighet. Han er fortsatt ikke hundre prosent etter skadeoppholdet, sier Salzburg-trener Jesse Marsch.

Sammen med Karim Benzema er Erling Braut Haaland den eneste tenåringen som har scoret i tre Champions League-kamper på rad. Real Madrid-spissen gjorde det sin tid for franske Lyon.

Haaland var kald som et høstlig bad på Solastranden da han fikk sjansen fra straffemerket rett før pause. Etter et ørlite kunststopp i tilløpet satte han ballen til høyre med sin venstre fot mens Napoli-keeper Alex Meret forsvant motsatt vei.

Han feiret betegnende nok med å sitte i lotusstilling som om det var yoga og ikke fotball dette handlet om-.

Straffescoring hadde vært en 30-åring verdig. Men den ble satt inn av det 19 år gamle fenomenet fra Bryne i slutten av 1. omgang.

Langt fra noen tilfeldighet.

Med pappa Alf Inge Haaland på tribunen hadde rogalendingen vært i situasjonene gjennom hele 1. omgangen.









HYLLET: Eriling Braut Haaland fortsetter å øse inn mål i Champions League.

Allerede etter 10 minutter satt ballen i mål. Men den iskalde scoringen signert Haaland ble korrekt annullert for offside etter at dommer Clement Turpin hadde kommunisert med VAR-rommet.

Dries Mertens ordnet for 0–1 til Napoli etter labert forsvarsspillet av hjemmelaget. Det rystet Salzburg som ikke har tapt hejmme på tre år.

Men Østerrikes beste lag var snart tilbake på sporet.

To fantastiske redninger av Napoli-keeper Meret hindret Haaland utligning - den siste med fjeset.

Så kjørte koreanske Hwang Hee-Chan rundt med Napoli-back Kevin Malciut. Dermed straffe og scoring av banens sannsynligvis kaldeste spiller.

Etter pause fortsatte Salzburg kjøret, men fikk seg real kalddusj etter et kvarter. Forsvarsspillet sviktet. Dries Mertens scoret og la med sitt 116. mål for Napoli selveste Diego Maradona bak seg på klubbens liste over målscorere gjennom tidene. Marek Hamsik (121) ligger fortsatt på topp.

Men så var det duket for Haaland igjen. På innlegget fra Zlatko Junuzovic var han kaldblodig som få, ventet i nærheten av bakre stolpe, og headet ballen kontrollert og knallhardt i nettet.

Både Salzburg-spillerne og publikum jublet som gale.

Napoli utnyttet uoppmerksomheten perfekt. Bare sekunder senere lå ballen igjen i hjemmelagets nett. Lorenzo Insigne stilnet jubelen i Østerrike ved å sette ballen i mål via Salzburg-stopper Andre Ramalho.

– Underholdende og veldig kjekk kamp, egentlig, men det hadde vært enda kjekkere om vi hadde fått noe ut av den, sier Haaland og kaller det «beintøft» å gå videre fra en gruppe der favorittene Liverpool og Napoli har tatt kommandoen.

Erling Braut Haaland kom tuil ytterligere en sjanse, men skjøt utenfor. Tenåringen står nå med - fantastiske - 20 mål på 13 kamper for Salzburg denne sesongen.

Publisert: 23.10.19 kl. 22:55 Oppdatert: 23.10.19 kl. 23:36







