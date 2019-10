Haugesunds Niklas Sandberg (t.h) jubler etter 1-0 målet i eliteseriekampen i fotball mellom FK Haugesund og Rosenborg på Haugesund stadion sammen med Haugesunds Benjamin Tiedemann Hansen og Haugesunds Martin Samuelsen Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

RBK-keeper Hansen slakter Rosenborg etter nytt tap: - Møkklei rett og slett

(Haugesund-Rosenborg 2–1) Haugesund senket Rosenborg i trener Eirik Hornelands retur til sin tidligere hjemmestadion. Etterpå slaktet RBK-keeper André Hansen laget.

For etter et nytt tap denne uken fikk André Hansen nok. Nå er han lei av at RBK er tilbake til helsvart spill.

– Jeg er møkklei rett og slett. Det er så tannløst og går seint. Det er statisk. Det er de samme spillerne som i fjor og vi har ikke et snev av utvikling. Det var ok i åtte europacupkamper så er det tilbake til det samme, sier Hansen til Eurosport.

Han mener det virker som det bare er å tre ballen gjennom så er motstandernes spillere alene med keeper. Det skjedde også mot Haugesund. Og tidligere i uken tapte også RBK stort mot PSV.

Det sa han etter en kamp som først fyr i kampen etter at 80 minutter var spilt.

Først utlignet Rosenborg Haugesunds ledelse ved Bjørn Maars Johnsen etter 83 minutters spill. Spissen scoret sitt tredje mål etter at han kom til Rosenborg etter å ha vendt av to Haugesund spillere på lekkert vis og kaldt satt ballen i mål.

Men da gikk det bare omtrent ett minutt før den satt motsatt vei. Martin Samuelsen scoret i sin tredje kamp på rad for hjemmelaget da han nydelig tok tilbake ledelsen på direkten fra den herlige pasningen fra lagkamerat Desler.

Og seieren smakte godt for Haugesund som har slitt på hjemmebane med svake resultater. Søndag tok det over 50 minutter før noen av lagene noterte seg for en real målsjanse i Haugesund, men da satt ballen til gjengjeld i nettmaskene bak André Hansen.

For da hadde Martin Samuelsen tredd gjennom Niklas Sandberg så han fikk fri vei mot RBK-målet. Der gjorde han ingen feil og sendte ballen til side for Hansen til 1–0.

Og det var frem til de siste ti minuttene et tamt Rosenborg i Haugesund i det som var Eirik Hornelands første kamp i Haugesund etter det konfliktfylte bruddet med klubben da han ble RBK-trener i januar.

Rosenborg kunne ta steget inn i medaljekampen etter poengtapet til Odd lørdag mot Vålerenga. Men nå økte i stedet avstanden opp til Odd på tredjeplassen og trønderne ligger nå fem poeng bak Skiens-laget.

Samuel Adegbenro under en sjansefattig kamp mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

For lite fungerte for Rosenborg som hadde et overtak fra start. Men det hjalp lite forRosenboreg

Og det skjedde i et svært sjansefattig oppgjør i Haugesund der det var vanskelig å finne ekte målsjanser i det hele tatt da lagene gikk til pause med tilsammen tre avslutninger på mål.

Rosenborg kunne nærmet seg hjemmesterke Odd på tredjeplass, som spilte uavgjort mot Vålerenga lørdag kveld. og har fire bortekamper i gjen på sine seks siste kamper denne sesongen.

