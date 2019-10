Haugesunds Niklas Sandberg (t.h) jubler etter 1-0 målet i eliteseriekampen i fotball mellom FK Haugesund og Rosenborg på Haugesund stadion sammen med Haugesunds Benjamin Tiedemann Hansen og Haugesunds Martin Samuelsen Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

RBK-keeper Hansen slakter Rosenborg etter nytt tap: - Jeg er møkk lei

(Haugesund-Rosenborg 2–1) Haugesund senket Rosenborg i trener Eirik Hornelands retur til sin tidligere hjemmestadion, der han ble møtt med «Judas-banner». Etterpå slaktet RBK-keeper André Hansen eget lag.

For etter et nytt tap denne uken fikk André Hansen nok. Nå er han lei av at RBK er tilbake til helsvart spill.

– Jeg er møkklei, rett og slett. Det er så tannløst og går så seint. Det er statisk. Det er de samme spillerne som i fjor og vi har ikke et snev av utvikling. Det var ok i åtte europacupkamper så er det tilbake til det samme, sier Hansen til Eurosport.

Han mener det virker som det er altfor lett for motstanderen å tre ballen gjennom så de er alene mot RBK-målet. Det skjedde også mot Haugesund. Og tidligere i uken gikk også RBK på stormsell mot PSV på Lerkendal i Europa League.

Hansen mener det sitter i hodet og RBK-trener Eirik Horneland mener Hansen har rett.

– Jeg er helt enig med ham. Vi hadde åtte gode kamper i Europacupen. Bortsett fra det er det lite kvalitet og tempo. Det er dødt over oss og vi er ikke i nærheten av der vi skal være.

Han mener det er bom stopp etter at RBK var i flyten i sommer.

– Det er mitt ansvar å lede laget fra seier til seier. Når jeg ikke klarer det svir det, sier Horneland.

Han ble også møtt med et banner med påskriften «Evig Judas» på sin tidligere hjemmestadion etter at han brøt med klubben og ble RBK-trener på nyåret. Saken var konfliktfylt da klubbledelsen egentlig ikke ville la Horneland gå.

Samuel Adegbenro under en sjansefattig kamp mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Om banneret sier Horneland til Eurosport:

– Det er masse følelser i spill rundt dette. Det er ikke problem at de viser det på den måten.

Horneland mente at fansen mener og står for det og at han aksepterer meningen. Det sa han etter en kamp som først fyr i kampen etter at 80 minutter var spilt.

Først utlignet Rosenborg Haugesunds ledelse ved Bjørn Maars Johnsen etter 83 minutters spill. Spissen scoret sitt tredje mål etter at han kom til Rosenborg etter å ha vendt av to Haugesund spillere på lekkert vis og kaldt satt ballen i mål.

Men da gikk det bare omtrent ett minutt før den satt motsatt vei. Martin Samuelsen scoret i sin tredje kamp på rad for hjemmelaget da han nydelig tok tilbake ledelsen på direkten fra den herlige pasningen fra lagkamerat Desler.

Og seieren smakte godt for Haugesund som har slitt på hjemmebane med svake resultater. Søndag tok det over 50 minutter før noen av lagene noterte seg for en real målsjanse i Haugesund, men da satt ballen til gjengjeld i nettmaskene bak André Hansen.

For da hadde Martin Samuelsen tredd gjennom Niklas Sandberg så han fikk fri vei mot RBK-målet. Der gjorde han ingen feil og sendte ballen til side for Hansen til 1–0.

Rosenborg kunne tatt steget inn i medaljekampen etter poengtapet til Odd lørdag mot Vålerenga. Men nå økte i stedet avstanden opp til Odd på tredjeplassen og trønderne ligger nå fem poeng bak Skiens-laget.

