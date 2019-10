POCH OUT? Flere Tottenham-supportere viser sin misnøye til Mauricio Pochettino på sosiale medier dagen etter det pinlige hjemmetapet mot Bayern Munchen. Foto: Paul Terry / Sportimage/PA Images

Thorstvedt om Pochettino: – Tror han angrer på at han ikke stakk mens han hadde sjansen

Dagen etter Tottenhams største hjemmetap noensinne spekuleres det i at Mauricio Pochettinos tid kan nærme seg slutten, men tidligere Spurs-spiller Erik Thorstvedt mener det er et større problem i Nord-London: Christian Eriksen.

Allerede før 2–7-tapet mot Bayern Munchen mente The Guardian-journalist Barney Ronay at Pochettino-æraen i Tottenham nærmet seg slutten. Etter tirsdagens pinlige affære i Nord-London har flere kastet seg på, men TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt ser helst at argentineren får bli.

– Ja, det ville vært en tabbe å sparke ham nå. «Keep calm and trust Poch», sier Thorstvedt til VG på spørsmål om Tottenham-eier Daniel Levy vil angre om han sparker 47-åringen nå.

Men det er lett å forstå fansens frustrasjon etter å ha sluppet inn syv mål på hjemmebane for første gang i klubbens historie, og det bare noen dager etter å ha røket ut av ligacupen mot Colchester.

– Det var en katastrofekveld. Det er selvsagt ikke stas at et lag du har spilt for taper 2–7, men det er litt interessant også. Det er nå vi får se hva Pochettino er god for, sier Thorstvedt.

– Naturlig å sette spørsmålstegn til prosjektet

Mauricio Pochettino ble hentet til klubben i 2014. 5.-plassen i hans første sesong var ikke noe å rope hurra for, men siden har Spurs sikret CL-spill hver sesong, og etter at han i fjor tok laget til Champions League-finalen ble han unisont hyllet som en av verdens beste managere.

Bare fire måneder senere er historien en annen.

– Jeg tror han angrer på at han ikke stakk mens han hadde sjansen, sier Thorstvedt.

TV 2-eksperten mener Pochettino hadde fotballverden for sine føtter, med tilbud fra flere storklubber i hele Europa. Men han valgte å bli i Tottenham.

– Det blir mye vanskeligere å komme seg unna nå, og han har en syk jobb med å snu denne skuta, sier han.

For selv om Tottenham-skuta for så vidt har kjørt fremover i fem sesonger, så er det lite som tyder på at den vil ta igjen Liverpool og Manchester City med det første.

– Det er jo naturlig å sette spørsmålstegn til prosjektet nå. Han har vært her i fem sesonger, og ikke vunnet noe. De har ikke vært i stand til å bytte ut spillere, og energien har tappet seg. Det er mange ting som har ballet på seg. Noe må gjøres, sier 56-åringen.

MYE Å TENKE PÅ: Mauricio Pochettino Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Sjekk den Eriksen-statistikken

Thorstvedt mener det først og fremst er sommerens Christian Eriksen-saga som har ødelagt for Pochettino.

– Han har en managerstil som bygger på følelser og et sterkt bånd mellom spillere og trenere. Når noen da melder seg ut, og helt tydelig ikke vil være der, da ser Pochettino på det som et dolkestøt, sier han om Eriksens tydelige ønske om å forlate klubben i sommer.

Men dansken ble, og nå har Spurs-manageren et dilemma foran hvert laguttak: Skal du la ham spille til tross for at han ikke vil være i klubben, eller skal du benke en av dine aller beste og viktigste spillere?

Mot Bayern ble det benken. De tapte 2–7.

Faktisk har Tottenham tapt fire av fem kamper Eriksen har startet på benken, mens de ikke har tapt noen av kampene dansken har startet. Se alle kampene her:

Christian Eriksen i 2019/20: Premier League: Aston Villa - benket, 26 minutter (seier, 3–1)

Man City - startet, 90 minutter (uavgjort, 2–2)

Newcastle - benket, 28 minutter (tap, 0–1)

Arsenal - startet, 90 minutter (uavgjort, 2–2)

Crystal Palace - startet, 90 minutter (seier, 4–0)

Leicester - benket, 11 minutter (tap, 1–2)

Southampton - startet, 90 minutter (seier, 2–1) Champions League: Olympiakos - startet, 90 minutter (uavgjort, 2–2)

Bayern Munchen - benket, 26 minutter (tap 2–7) Ligacupen: Colchester - benket, 24 minutter (tap 3–4 etter straffer)

– Eriksen er et kjempeproblem for Tottenham. Pochettino har sagt at han vil bruke de neste vinduene på å fikse det, og da er det ikke snakk om å kjøpe spillere: Han må få ut de som ikke vil være der. Det er en stor belastning, sier Thorstvedt.

PÅ BENKEN: Christian Eriksen (midten) har startet femti prosent av årets Tottenham-kamper på benken. Mot Leicester fikk han spille 11 minutter. Det endte med tap. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 7 7 0 0 18 – 5 13 21 2 Manchester City 7 5 1 1 27 – 7 20 16 3 Leicester City 7 4 2 1 13 – 5 8 14 4 Arsenal 7 3 3 1 12 – 11 1 12 5 West Ham United 7 3 3 1 10 – 9 1 12 6 Tottenham Hotspur 7 3 2 2 14 – 9 5 11 7 Chelsea 7 3 2 2 14 – 13 1 11 8 AFC Bournemouth 7 3 2 2 13 – 12 1 11 9 Crystal Palace 7 3 2 2 6 – 7 -1 11 10 Manchester United 7 2 3 2 9 – 7 2 9 11 Burnley 7 2 3 2 10 – 9 1 9 12 Sheffield United 7 2 2 3 7 – 7 0 8 13 Wolverhampton Wanderers 7 1 4 2 9 – 11 -2 7 14 Southampton 7 2 1 4 7 – 11 -4 7 15 Everton 7 2 1 4 6 – 12 -6 7 16 Brighton & Hove Albion 7 1 3 3 5 – 10 -5 6 17 Norwich City 7 2 0 5 9 – 16 -7 6 18 Aston Villa 7 1 2 4 8 – 11 -3 5 19 Newcastle United 7 1 2 4 4 – 13 -9 5 20 Watford 7 0 2 5 4 – 20 -16 2 Champions League

