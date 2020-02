BEKYMRET: Ole Gunnar Solskjær, her under torsdagens 5–0-seier over Club Brugge i Europa League. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær bekymret for coronavirus: – Hele verden må tenke annerledes

MANCHESTER (VG) Europeisk toppfotball kan bli preget av coronaviruset de neste ukene. En bekymret Ole Gunnar Solskjær (47) følger med på situasjonen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Hele verden må tenke annerledes, og må være bevisst på viruset, sier den norske Manchester United-manageren til VG etter 5–0-seieren over Club Brugge som sendte laget hans videre til åttedelsfinale i Europa League.

Én kamp i turneringen ble torsdag kveld preget av coronaviruset: Inters hjemmekamp mot Ludogorets i Milano måtte spilles for lukkede dører.

Større forsamlinger er denne uken forbudt i Lombardia-regionen, men det ble gitt tillatelse til å spille kampen uten tilskuere. Selv ikke journalister (unntatt de med TV-rettigheter) eller barna som vanligvis leier spillerne inn på banen, fikk være til stede på stadion.

– Vi kommer definitivt til å se på ting, sier Solskjær om mulige tiltak i forbindelse med viruset.

– Vi ser hva som skjer i Italia med kamper der borte. Det er en bekymring for alle. Vi må ta de nødvendige forbeholdene, fortsetter nordmannen.

Inter er et av de 15 lagene United kan trekke i Europa Leagues neste runde. Sist helg ble fire italienske Serie A-kamper, inkludert Inters hjemmekamp mot Sampdoria, utsatt i frykt for spredning av viruset.

Toppkampen mot Juventus skal på søndag også spilles for lukkede dører, og det stilles allerede spørsmål rundt Juventus’ hjemmekamp mot Lyon i Champions League den 17. mars.

Onsdag ble nigerianske King Udoh diagnostisert med coronavirus som den første profesjonelle fotballspilleren i Italia. Samtlige av hans lagkamerater i Serie C-klubben Pianese har blitt satt i karantene.

Ifølge The Times vurderer Storbritannia å begrense store forsamlinger, noe som ifølge avisen kan ha innvirkning på blant annet Premier League-kamper. Det er allerede klart at en landskamp i rugby mellom Irland og Italia, som skulle spilles i Dublin den 7. mars, har blitt utsatt.

Manchester Uniteds treningsleir til Marbella tidligere i februar ble preget av coronaviruset. De kunne nemlig ikke ta med seg den nysignerte lånespissen Odion Ighalo etter å ha hentet ham fra kinesiske Shanghai Shenhua på overgangsvinduets siste dag i januar.

Ighalo, som torsdag kveld scoret sitt første mål for klubben, fikk heller ikke oppholde seg på Manchester Uniteds treningsanlegg i Carrington de to første ukene etter at han kom fra Kina. Han jobbet isteden med en personlig trener på et taekwondo-senter i byen.

Spredningen av coronaviruset kan få langt mer omfattende konsekvenser enn som så. Det truer nemlig gjennomføringen av store idrettsarrangementer som fotball-EM og sommer-OL.

Både Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og Den internasjonale olympiske komité (IOC) avventer utviklingen før det avgjøres om arrangementene ikke kan gjennomføres.

X Games i Kina, som skulle vært gjennomført 21. til 23. februar, er et av flere idrettsarrangementer som har blitt avlyst som følge av viruset. Den norske landslagsspilleren Ole Kristian Selnæs har fått tillatelse av sin kinesiske klubb FC Shenzen til å lete etter ny arbeidsgiver – og kan derfor være aktuell for Rosenborg. Her kan du lese mer om hvordan idretten preges.

Publisert: 28.02.20 kl. 11:00

