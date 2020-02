RBK-PREDIKANTEN: Nils Arne Eggen talte for forsamlingen under årsmøtet torsdag kveld i Trondheim. I 2006 ble han pepet ut, denne gangen hjalp han Ivar Koteng til fortsettelsen som RBK-formann. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Eggens påvirkning hjalp Koteng til seier

TRONDHEIM (VG) Ivar Koteng ble gjenvalgt som styreformann i Rosenborg Ballklub – fordi Nils Arne Eggen engasjerte seg i saken. Det mener de fleste VG snakket med etter årsmøtet torsdag kveld.

– Ja, selvsagt, svarer Nils Arne Eggen (78) da VG spør om han, via sin tale og sin tilstedeværelse, påvirket valget av styreformann i Rosenborg. Han sier at han er klar over kraften sin når han tar ordet.

– Jeg har faktisk 60-årsjubileum som rosenborger i år, så det er klart jeg har noe å si i denne klubben, sier Eggen – som mener at det er naturlig at folk lytter til ham, også på grunn av suksessen han hadde som Rosenborg-trener.

Nils Arne Eggen gikk ikke på talerstolen, det ble vrient i rullestolen. Men talen han holdt for Ivar Koteng viste med tydelighet hva han mente årsmøtet i Rosenborg BK skulle gjøre denne kvelden.

Her er noe av det Eggen sa, en kveld på Scandic Lerkendal der Ivar Koteng vant styreleder-kampen «med» valgkomiteens mann, Ståle Gjersvold. Koteng vant med 331 stemmer mot Gjersvolds 244 stemmer. 17 stemmer ble kjent ugyldig, uvisst av hvilken grunn.

– Vi har bare med-kandidater i Rosenborg, ikke motkandidater, startet Eggen med. Han har hatt Ståle Gjersvold på skolen, og ønsket ikke å «ta livet» av valgkomiteens kandidat, selv om han ønsket at Koteng fortsatte.

– Han Ståle har jeg hatt på skolen. Bra kar, meldte Eggen om Kotengs motkandidat.

Da Eggen fikk beskjed av møteleder om at han snart måtte runde av innlegget sitt, svarte Eggen:

– Nattbussen går halv ett ...

Eggen var ikke ferdig:

– Ståle – din tid kommer. Du må lære deg til hva det vil si å være rosenborger først, sa Nils Arne Eggen.

Han fortsatte med å snakke varmt om Koteng.

– Jeg har kampert med Ivar. Med glede. Han har utviklet seg, sier Eggen.

Så tok han sats, og meldte det avgjørende stikket:

– Ståle får sin tid. Men akkurat nå skal n'Ivar fortsette ...

Mange mente at valget var avgjort da.

KANDIDATENE: Han Ståle Gjersvold og n’Ivar Koteng. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Ingen tvil om at Nils Arne påvirket valgresultatet, sier Tor Kleveland – en stor veteran i Rosenborg-systemet. Alle rundt ham nikket anerkjennende. Eggens påvirkning på det meste i Rosenborg er fortsatt enorm.

Nils Arne Eggen selv var mest opptatt av at han hadde hjulpet Ivar Koteng til å tenke seg om, og gå for en ny periode som leder – selv om valgkomiteen ikke ville ha ham.

– Ivar var lei, men vi fikk snakket sammen. Og det er viktig at han fortsetter, for kontinuiteten i Rosenborg. Det er ren logikk, sier Eggen til VG der han snakker med alt og alle da årsmøtet nærmer seg slutten.

Koteng har hatt mye støtte fra kjente personer som Eggen og styremedlem Rune Bratseth. Men han var slett ikke sikker på seier denne torsdagskvelden. Til VG, før avreise fra Gardermoen torsdag ettermiddag, innrømmet styrelederen at han var svært usikker på utfallet – at han rett og slett ikke hadde peiling på hvilken vei dette ville gå.

Han gjentok det etter at han hadde blitt gjenvalgt. Og han var også litt tankefull – over alle som ikke hadde stemt på ham.

– Når nesten 50 prosent ikke ville ha meg, så viser det at jeg må gjøre en enda bedre jobb i tiden som kommer, sier Koteng – og legger til:

- Jeg ante ikke hvordan dette ville gå. Jeg så på Tove, hun hadde pokerfjes. Jeg fikk ikke noen hjelp til å tro noe der heller, smiler en tross alt fornøyd og kampklar Ivar Koteng.

Ståle Gjersvold tok tapet med fatning. Han sier til VG:

– Jeg hadde håpet og trodd at det skulle bli jevnere enn det ble. Men Koteng hadde sterke støttespillere, spesielt i Nils Arne Eggen.

599 mennesker, som var stemmeberettiget, hadde møtt opp på hotellet ved Lerkendal torsdag kveld. Etter all sannsynlighet en rekord på et årsmøte i norsk fotball.

Men så dramatisk som mange hadde forestile seg, ble det ikke. Som tidligere RBK-spiller Mini uttrykte det da han passerte VGs mann:

– Stille og rolig jo ... dette er jo et antiklimaks ...

Da fem timer var passert, var fortsatt ikke deler av valget avgjort, så helt stille og rolig ble det jo ikke ...

