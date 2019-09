17. JUBEL: Børven scoret nok en gang i årets sesong. Blir han toppscorer til slutt? Foto: Fredrik Hagen

Toppscorer Børven sikret seier i målfesten i Drammen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Odd 2–3) Torgeir Børven (27) stanget unna baller i eget felt, og var klinisk da muligheten bød seg fremover. Toppscoreren ble matchvinner - igjen.

Med Rosenborgs poengtap på Lerkendal i går, kunne dette bli langt steg mot medalje for Odd.

De gikk opp i 3–1 etter scoringen fra Torgeir Børven. Men en sen redusering fra Strømsgodset skapte skikkelig spenning de siste seks minuttene.

En høydramatisk kamp fikk sitt klimaks da Moses Mawa satte en ball i mål fire mintter på overtid, men det ble blåst offside. Til øredøvende piping på Marienlyst. Mål ble det ikke.

Odd holdt unna og det lukter sølvtøy helt hjem til Telemark.

Effektive

Men et Strømsgodset, som har fått selvtillit etter fire seire på de seks siste kampene, gikk ut i en aggressivt press som gjorde det svært vanskelig for Odd å få til noe i innledningen. Men gode lag er også effektive. Gjestene fikk muligheten etter et innlegg fra Vebjørn Hoff. Jacob Glesnes klarering endte i egen spiller, og under nølingen bak snappet Filip Delaveris opp kula og feide inn 1–0 mot spillets gang. 18-åringens femte mål på ei uke.

Prosper Mendy på hjemmelagets venstreback var ikke bare god i førsteomgang, han ble også mannen bak utligningen. Corneren fra Mikkel Maigaard headet han nydelig over Sondre Rossbach og 1–1.

Flott kontringsfotball

Kampbildet fortsatte. Godset hadde mye ball, men kontringen fra Odd som ga 2–1 oste det klasse over. Torgeir Børven sterk i oppspillsfasen, la ballen ut til Delaveris. Han trillet videre til venstre til Birk Risa. Innlegget hans, langs bakken, hamret Hoff opp i nettaket. Et vakkert angrep, rett og slett.

Det ga tilskuerne tre mål på tre sjanser i første omgang.

Et solid, og godt organisert Odd-lag slapp til lite fra vertene før pause. Og umiddelbart etter hvilen var det de som skapte halvsjansene.

Og etter 65 minutter leverte de nok en overgang. Elba Rashani ble spilt gjennom. Kosovo-spilleren avsluttet ikke, men la igjen til Torgeir Børven. Godt valg, for eliteseriens toppscorer satte den sikkert. Hans 17. i år.

Innbytter Mostapha Fofana var sterk sterk i feltet og 18-åringen satte sin første scoring for Godset i mål, men de evnet ikke å utligne.

Dermed er Odd fortsatt på bronseplass i Eliterserien.

For Strømsgodset blir det en innbitt kamp om fornyet kontrakt.

Publisert: 29.09.19 kl. 19:52







