«Alt» stemmer for toppscorer Børven: - Man slutter å tenke

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Odd 2–3) Torgeir Børven (27) stanget unna baller i eget felt, og var igjen klinisk da muligheten bød seg fremover. Nå går det på automatikk for spissen.

Odd kontret. Elba Rashani var igjennom. Han nølte litt og avsluttet ikke, for han visste hvem som kom bak. Torgeir Børven.

Kosovo-spilleren la i stede ballen død, spilte videre til lagkameraten. Toppscoreren. Han gjorde ingen feil. Odd jublet hemningsløst. De ledet 3–1 i Drammen.

Spissen deres har scoret 17 av lagets 37 mål i Eliteserien i år. Motgangen er han ferdig med, for nå «rocker» han i kampen om gullstøvelen for årets mestscorende.

– Hvorfor denne flyten?

– Det er sånn at man slutter å tenke. Det blir litt mer automatikk og intuisjon. Det blir ikke de tidelene for lang tid i avslutningssituasjonen. Som i dag. Jeg tar et touch, men er akkurat rask nok til at keeper ikke får reagert, forteller Børven i samtale med VG.

Se målet og høydepunktene her:

Dramatisk avslutning i Drammen

Trener Fagermo roser det medisinske apparatet, som har jobbet tålmodig med en tidligere skadeplaget elev. Og gir Børven ros for arbeidet utover målene han hamrer inn.

For 27-åringen stanger unna ball etter ball defensivt, er essensiell i oppspillsfasen hos Odd, og ja - scorer når han må.

Som da han satte inn 3–1, og trodde han hadde avgjort kampen i fordel bortelaget på Marienlyst.

Et effektivt Odd hadde scoret to mål før pause. 18-åringen Filip Delaveris fikk plutselig all tid i verden i «boksen» og satte sitt femte mål på ei uke, mens Vebjørn Hoff omsatte et mønsterangrep, delvis satt opp av Børven, i kassa. Prosper Mendy hadde før det utlignet til 1–1 etter et hjørnespark.

Da Børven scorte kastet Godset alle mann i angrep. Innbytter Mostapha Fofana (18) satte sin første scoring for laget i mål, men de evnet ikke å utligne. Selv om hjemmefansen trodde de hadde gjort det, da Moses Mawa satte ballen i mål fire minutter på overtid.

En annullering som av TV-bildene så ut til å være hårfint korrekt.

– Det er vanskelig å se om det er offside. Vi spiller en god kamp, men forsvarer oss for dårlig og skaper for lite. Det er likevel brutalt å stå igjen med null poeng, erkjenner Godset-trener Henrik Pedersen i intervju med VG.

Børven matchvinner, og med Rosenborgs poengtap på Lerkendal i går, ble dette et langt steg mot medalje for Odd.

Første borteseier siden 19. mai var en mildt sagt etterlengtet en.

– Vi skulle ha vunnet på bortebane litt tidligere. Så hadde vi vært der oppe sammen med Molde i gullkampen. De vinner på overtid igjen i dag, og har marginene på sin side. Derfor går de nok ikke på «nok» smeller. Vi får håpe de tar RBK og Bodø Glimt og hjelper oss til medalje, sier Børven.

At de kjemper om det, kan de mye takke «forvandlingen» hans for.

Fagermo var en glad mann da sluttsignalet lød:

Ringen er sluttet

Den 28. september 2009 debuterte den daværende 17 år gamle Torgeir Børven med scoring på Brann-stadion for Odd. Øystese-gutten hadde drømt om å score på den arenaen, som spiller for hjemmelaget. Sånn ble det ikke, med det første.

Den gang var det en tilfeldighet at han var med i troppen, på grunn av en karantene på Peter Kovacs.

Han var et spisstalent av de sjeldne og leverte 24 mål på 61 seriekamper for Skiens-laget før han ble hentet av Martin Andresen til Vålerenga som 20-åring i august 2012. Han scoret jevnt og trutt før han tok turen til nederlandske Twente. Dessverre satte en alvorlig hofteskade ham ut av spill i lengre perioder, og han ble permanent Brann-spiller etter tre år i Holland.

Det ble dessverre aldri som ønsket i Brann. På halvannet år og 31 kamper scoret han bare fire mål for Brann.

I februar i fjor var ringen sluttet - han var klar for Odd.

Første sesong ble ingen umiddelbar suksess. I Brann løp han mye uten ball, og forandret metodene sine som spiss. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mente Børven kunne drilles som indreløper i stedet.

Så snudde det.

Nå scorer 27-åringen på bestilling. Og igjen, som da han var tenåring, regnes han som en av Norsk fotballs fremste målscorere. For nå stopper ikke antallet mål.

– Nei hvertfall ikke enda. Jeg skal gjøre mitt for at det ikke gjør det heller.

Torgeir Børven har 17 mål, fem scoringer foran Molde-spissene Leke James og «Ohi» Omoijuanfo.

Odd er åtte poeng bak Molde, tre bak Bodø Glimt og fire foran Rosenborg.

