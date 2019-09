LÆREGUTT OG MESTER: Erling Braut Haaland og Ole Gunnar Solskjær feirer etter seier over Rosenborg på Aker Stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Solskjær imponert over Haaland: – Stort å se ham

MANCHESTER (VG) Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (46) var ordknapp da han fikk spørsmål om sin gamle elev Erling Braut Haaland (19) etter Champions League-bragden.

Oppdatert nå nettopp







– Det var fint å se kampen i går, selv om jeg er mest fokusert på kampen vår, sier Solskjær til VG dagen før Europa League-oppgjøret mot Astana.

Han legger til:

– Det var stort å se ham. Alle i Norge er veldig oppspilte over utviklingen hans.

les også Britene om Haalands Leeds-bakgrunn: – Han kunne spilt for England

Haaland, som fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien for Molde under Solskjærs ledelse, scoret tirsdag et hat trick i sin første Champions League-omgang for Red Bull Salzburg mot Genk.

Solskjær har lenge spådd Haaland en stor fremtid, og etter at unggutten scoret fire mål mot Molde i Eliteserien i fjor sommer, sa han følgende til NRK:

– Han blir en toppspiller helt sikkert. Han minner meg om Romelu Lukaku.

Saken oppdateres!

Publisert: 18.09.19 kl. 14:45 Oppdatert: 18.09.19 kl. 15:02







Mer om