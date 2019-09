LÆREGUTT OG MESTER: Erling Braut Haaland og Ole Gunnar Solskjær feirer etter seier over Rosenborg på Aker Stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Solskjær imponert over Haaland – kommer med spiss-råd

MANCHESTER (VG) Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (46) var ordknapp da han fikk spørsmål om sin gamle elev Erling Braut Haaland (19) etter Champions League-bragden.

– Det var fint å se kampen i går, selv om jeg er mest fokusert på kampen vår, sier Solskjær til VG dagen før Europa League-oppgjøret mot Astana.

Han legger til:

– Det var stort å se ham. Alle i Norge er veldig oppspilte over utviklingen hans.

Haaland, som fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien for Molde under Solskjærs ledelse, scoret tirsdag et hat trick i sin første Champions League-omgang for Red Bull Salzburg mot Genk.

Denne sesongen har han allerede scoret 17 mål på ni kamper for den østerrikske toppklubben.

Solskjær har lenge spådd Haaland en stor fremtid, og etter at unggutten scoret fire mål mot Brann i Eliteserien i fjor sommer, sa han følgende til NRK:

– Han blir en toppspiller helt sikkert. Han minner meg om Romelu Lukaku.

Nå har Solskjær fått seg et nytt spisstalent å ta seg av: 17 år gamle Mason Greenwood, som forventes å starte i torsdagens kamp mot Astana. På spørsmål om hvilke råd han, som tidligere storscorer, har til unge spisser som Haaland og Greenwood, svarer Manchester Uniteds manager:

– Når du har spisser som kan score mål, må du sørge for at de aldri mister appetitten for å skape sjanser. Mason er en av de beste avslutterne jeg har sett, og jeg har spilt med noen ganske gode. Det handler bare om å jobbe hardt hver eneste dag, og uansett om du er 17, 18 eller 19, så er den neste kampen alltid den viktigste. Det har ikke noe å si hvor mange du scoret forrige helg, sier Solskjær.

Det var ikke bare de norske journalistene til stede på Manchester Uniteds treningsanlegg Carrington som snakket om Haaland. Det gjorde også de engelske. Mange av dem var nysgjerrige på om spisskjempen kan være aktuell for Manchester United, men ungguttens Leeds-forbindelse tyder på at Solskjærs klubb neppe henger høyest for Haaland.

– Han er nok ikke verdens største Manchester United-fan, men kommer de og banker på døra, så er det ikke mange som sier nei til det, sa Solskjær til VG i fjor, med en tydelig henvisning til far Alf Inges spillerkarriere i Leeds og Manchester City.

