Seks på rad for Liverpool – senket Chelsea på dødballer: – Eksepsjonelt

(Chelsea – Liverpool 1-2) Mot Chelsea var dødball mål for Liverpool. Rødtrøyenes perfekte ligastart fortsetter.

Liverpool kan dra tilbake fra London med tre poeng etter en sterk 2–1-seier borte mot Chelsea.

Det betyr samtidig at laget står med seks seirer på seks mulige - og fortsatt leder Premier League med fem poeng ned til regjerende mester Manchester City.

– Det er eksepsjonelt. Hva kan jeg si? Vi må fortsette å holde det gående, for vi har ikke vunnet noe nasjonalt bortsett fra kampene. Vi må være klar for hver eneste motstander, for de venter alle på å gi oss en smell, sier manager Jürgen Klopp ifølge BBC.

– Det var en massiv seier for oss, supplerer Trent Alexander-Arnold.

Det var dødballer som ble avgjørende for Jürgen Klopps mannskap søndag.

Like før kvarteret spilt var det Trent Alexander-Arnold som smalt inn kampens første etter et frispark fra like utenfor sekstenmeteren.

– Hendo (Jordan Henderson, journ.anm.) ønsket å ta det først, men så mente han det var for nærme for ham. Jeg snakket med Mo (Mohamed Salah, journ.anm.) og sa at jeg ville at han skulle rulle den til meg for en bedre vinkel og kanskje forvirre keeper, og så klarte jeg å score, sier den unge Liverpool-backen om sitt mål.

Et kvarter senere var igjen dødball mål. Andrew Robertson fant pannebrasken til Roberto Firmino, som helt fritt gikk opp og nikket inn 2-0 til Liverpool.

To minutter før Firminos 2-0-scoring trodde Cesar Azpilicueta at han hadde utlignet for hjemmelaget, men etter å ha satt ballen i mål etter et aldri så lite flipperspill innenfor Liverpool-feltet, viste bildene at Mason Mount sto i offside et par trekk i forkant.

– Man tror ikke det blir offside fordi det var ingen klar offside. Med VAR får du en stor skuffelse fordi det kunne ha vært et vendepunkt i kampen. Men så slapp vi inn det andre målet. Vi blir mer og mer vant til VAR, men hva kan man gjøre? Man må feire målet selv om man av og til risikerer at det ikke blir stående, sier Azpilicueta.

VAR-ANNULLERING: Det kan nesten se ut som om Cesar Azpilicueta signaliserer for VAR idet han feirer det han trodde var 1–1-målet, men det gjorde han ikke. Foto: EDDIE KEOGH / REUTERS

For så brutal kan fotballen være. Istedenfor 1-1 kunne Liverpool juble for 2-0 like senere, og det holdt også til seier.

N’Golo Kanté reduserte riktignok på lekkert vis da han limte ballen i krysset med 20 minutter igjen på kampuret, men da Mount bredsidet ballen over fra syv meter på overtid, ble det klart at alle poengene gikk til bortelaget.

Liverpool tok med det sin sjette strake seier - av seks mulige - i Premier League, og topper ligaen med fem poeng mer enn Manchester City.

Chelsea blir på sin side stående på åtte poeng, noe som holder til en 11. plass.

Tapet var ikke den eneste negative nyheten for blåtrøyene søndag. Både Emerson og Andreas Christensen måtte gi seg med skader før pause, og det gir nok manager Frank Lampard hodebry. Allerede har han stopper Antonio Rüdiger ute med skade.

ØYEBLIKKET: Under et sekund etter at dette bildet er tatt, er 2–2 blitt til 3–2. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

I den andre 17.30-kampen søndag kjempet Arsenal seg tilbake fra 0–1 og 1–2 til seier 3–2 mot Aston Villa, det selv om laget spilte med én mann mindre en hel omgang.

Pierre-Emerick Aubameyang ble matchvinner da han la et frispark rett i mål med litt over fem minutter igjen å spille.

Arsenal klatrer med det helt opp på 4. plass i ligaen med sine 11 poeng. Aston Villa blir stående på fire poeng.

