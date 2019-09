PÅ JOBB: Ole Gunnar Solskjær på vei inn til Manchester Uniteds treningsanlegg mandag morgen. Foto: Eamonn and James Clarke

Sjekk Solskjærs vanvittige kollaps: – Fansen er ikke dumme

LONDON (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) vant sine ni første bortekamper som Manchester United-manager. Siden har det vært bekmørkt.

Mandag morgen kjørte nordmannen inn til klubbens treningsanlegg med en bekymringsfull statistikk i bakhodet: Manchester United vant de ni første bortekampene etter at han tok over som midlertidig manager i slutten av desember, men har ikke vunnet på de ni siste oppgjørene utenfor eget gress.

Solskjærs menn scoret 23 mål, slapp bare inn fire og holdt nullen fem ganger på de ni første bortekampene med Solskjær. På de ni siste har de spilt tre uavgjort, tapt seks, kun scoret fem, sluppet inn 18 og ikke holdt nullen en eneste gang.

Solskjærs ni siste bortekamper West Ham 0-2 Southampton 1-1 Wolverhampton 1-1 Huddersfield 1-1 Everton 0-4 Barcelona 0-3 Wolverhampton 1-2 Wolverhampton 1-2 Arsenal 0-2 PSG 3-1 (6. mars)

Siden Solskjær ble ansatt som permanent manager mars har han gått syv bortekamper uten å vinne på bortebane. Statistikken ble dratt frem allerede før søndagens 2–0-tap mot West Ham, men Solskjær hevdet at han ikke er bekymret. Det får den tidligere storscoreren Alan Shearer til å reagere.

– Solskjær sa at han ikke er bekymret. Vel, det ville jeg vært. Faktisk forstår jeg ikke hvordan han ikke kan være det. Han kan komme inn og forsvare spillerne sine så mye han vil, men faktum er at han ikke fikk et skift ut av spillerne i går, og det er en underdrivelse, skriver Shearer i sin spalte i The Sun og fortsetter:

– Manchester United-fansen er ikke dumme. Laget deres var så dårlig på London Stadium at det var utrolig.

les også Solskjær svarer på Mourinhos mørke dom: – Håper på bedre

– United har fantastiske bortefans, og du så noen av dem forlate stadion før slutten. Du kan ikke klandre dem etter dette. Men de må fortsette å støtte Ole, de kan ikke fortsette å kvitte seg med managere. Men det er nødt til å skje endringer på rekrutteringsfronten, skriver Shearer.

Manchester United ligger på åttendeplass etter seks runder i Premier League, med kun åtte poeng og ett mål scoret i snitt per kamp. Det er ikke bare på bortebane at det har skurret for klubben etter at Solskjær ble fast ansatt i mars: The Times-journalist Paul Hirst påpeker at de kun har scoret 16 mål på 17 kamper siden nordmannen ble belønnet med en treårskontrakt i mars.

– Uakseptabelt for et lag med ambisjoner om å ende blant topp fire, skriver Hirst.

Solskjær har riktignok fortsatt en viss støtte blant journalistene som dekker Manchester United til daglig. Rob Dawson i ESPN skriver dette på Twitter mandag formiddag:

– Min personlige mening er at United burde gi Solskjær tid. Troppen er ikke balansert (i det hele tatt)) og denne sesongen kan bli veldig lang. Men du kan ikke begynne en enorm gjenoppbygging og deretter dra ut proppen etter én sommer. Det er bedre å bedømme situasjonen på denne tiden neste år.

les også Solskjær reagerte på spørsmål om bekymring for borteform: – Hvorfor?!

José Mourinho var mindre positiv da han ble bedt om å oppsummere situasjonen i Manchester United, der han fikk sparken i desember, under Sky Sports’ studiosending søndag kveld:

– Jeg fikk sparken, og sannsynligvis fortjente jeg å få sparken, for jeg var ansvarlig for resultatene som manager. Men den triste sannheten er at United nå er verre enn under meg. For meg er det en trist ting. Folk tror kanskje jeg nyter situasjonen, men jeg nyter det ikke i det hele tatt.

Neste kamp for Solskjær er onsdag kveld hjemme mot Rochdale i ligacupen. Deretter venter Arsenal på Old Trafford i Premier League på mandag.

